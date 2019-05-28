الحبس سنة مع الشغل لعامل لاتهامه بتزوير ترخيص دراجة بخارية فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "أمين.م.م" 45 سنة عامل، بالحبس سنة مع الشغل، لاتهامه بتزوير ترخيص دراجة بخارية "توك توك" بدائرة مركز المراغة.

وصدر الحكم، برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير، وعضوية المستشارين خالد مصطفى عمر، واحمد محمود السيد، بأمانة سر محمود السيد، ومايكل صبحى.

تعود أحداث الواقعة، الى عام 2018 بدائرة مركز المراغة، عندما توجه المتهم الى المرور لاستخراج ترخيص دراجة بخارية "توك توك "، إلا أن ضباط المرور إكتشفوا أن ورق التراخيص مزور، وبمواجهته اعترف بتزوير الأوراق لاستخراج الترخيص، وتم القبض عليه، وتمت إحالته الى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق .