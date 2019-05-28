سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 02:19 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الحبس سنة مع الشغل لعامل لاتهامه بتزوير ترخيص دراجة بخارية فى سوهاج

الثلاثاء، 28 مايو 2019 01:13 م
الحبس سنة مع الشغل لعامل لاتهامه بتزوير ترخيص دراجة بخارية فى سوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف
إضافة تعليق
قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "أمين.م.م" 45 سنة عامل، بالحبس سنة مع الشغل، لاتهامه بتزوير ترخيص دراجة بخارية "توك توك" بدائرة مركز المراغة.
 
 
وصدر الحكم، برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير، وعضوية المستشارين خالد مصطفى عمر، واحمد محمود السيد، بأمانة سر محمود السيد، ومايكل صبحى.
 
 
تعود أحداث الواقعة، الى عام 2018 بدائرة مركز المراغة، عندما توجه المتهم الى المرور لاستخراج ترخيص دراجة بخارية "توك توك "، إلا أن ضباط المرور إكتشفوا أن ورق التراخيص مزور، وبمواجهته اعترف بتزوير الأوراق لاستخراج الترخيص، وتم القبض عليه، وتمت إحالته الى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق .
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

تأجيل محاكمة 10 من الإخوان متهمين بحرق كنيسة مارى جرجس بسوهاج لـ23 يونيو

السجن المشدد 3 سنوات لشقيقين لاتهامهما بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

جنايات سوهاج تقضى بإعدام 4 متهمين بالسطو المسلح على سيارة بريد وقتل قائدها

المشدد 3 سنوات لعاطل وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بسوهاج

السجن 3 سنوات لعامل بتهمة إحراز سلاح نارى وطلقات بدون ترخيص فى سوهاج

قضايا تزوير

جنايات سوهاج

محكمه جنايات سوهاج

محافظه سوهاج


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. أين يذهب جروس بعد انتهاء عقده مع الزمالك؟

سوبر كورة.. أين يذهب جروس بعد انتهاء عقده مع الزمالك؟

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الدولة تغير حياة 2000 أسرة للأفضل.. البدء فى نقل سكان حكر السكاكينى بالشرابية للمحروسة1.. الوحدات مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية دون مقابل.. سيارات لنقل الأسر للتسهيل عليهم.. والمحافظ يشكل لجنة للتظلمات

الدولة تغير حياة 2000 أسرة للأفضل.. البدء فى نقل سكان حكر السكاكينى بالشرابية للمحروسة1.. الوحدات مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية دون مقابل.. سيارات لنقل الأسر للتسهيل عليهم.. والمحافظ يشكل لجنة للتظلمات

تاريخ الانقلابات داخل الأسرة الحاكمة بقطر فى فيلم وثائقى جديد لـ" اليوم السابع" .. بيت الخيانة يكشف كيف تحولت الإمارة لأداة فى يد القوى الغربية ومأوى للجماعات الإرهابية.. وخطط "موزة" لضمان الحكم فى يدها ابنها

تاريخ الانقلابات داخل الأسرة الحاكمة بقطر فى فيلم وثائقى جديد لـ" اليوم السابع" .. بيت الخيانة يكشف كيف تحولت الإمارة لأداة فى يد القوى الغربية ومأوى للجماعات الإرهابية.. وخطط "موزة" لضمان الحكم فى يدها ابنها

أكثر من 400 ألف طالب ثانوى أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت

أكثر من 400 ألف طالب ثانوى أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت

تجريد نيمار من شارة قيادة البرازيل قبل كوبا أمريكا

تجريد نيمار من شارة قيادة البرازيل قبل كوبا أمريكا

الرجوع الى أعلى الصفحة