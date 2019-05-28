الجيش والشرطة فى روسيا يتمسكان بنداء "رفيق" فى صفوفهما ويرفضان تغيره

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أعربت وزارتا الدفاع والداخلية في روسيا عن رفضهما القاطع لاستبدال كلمة (رفيق) المستخدمة للنداء بين أفرادهما وضباطهما بكلمة "سيد"، كما كان سائدا في الإمبراطورية الروسية.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية اليوم،الثلاثاء، تعليقا على اقتراح بهذا الصدد - حسبما أفاد الموقع الالكتروني لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن العلاقات بين أفراد الجيش الروسي تقوم على الاحترام المتبادل، ولذا ينادي القادة والضباط مأموريهم والعناصر الأدنى رتبة بكنيتهم ورتبتهم العسكرية مرفقة بكلمة (رفيق) قبل ذكر الرتبة العسكرية.

وشددت الدفاع الروسية - في بيانها - على أن مصطلح (الرفيق) يستخدم حاليا في القوات المسلحة بمعنى (الحليف)، ولا يجوز في الجيش تحريف الرتب العسكرية واستخدام الكلمات البذيئة والألقاب وتمييع العلاقة بين أفراد الجيش وضباطه، لأن ذلك لا يتسق مع مفهوم الشرف العسكري وكرامة الجندي.

وعلقت وزارة الداخلية الروسية - أيضا - على الموضوع بالقول "إن المادة 19 من الدستور الروسي تكفل المساواة في حقوق وحريات الإنسان والمواطن، بغض النظر عن الجنس والعرق والجنسية واللغة والأصل والمستوى المادي والمنصب ومكان الإقامة والمعتقد الديني".

وأضافت الداخلية الروسية "انطلاقا من ذلك نرى أنه من غير المقبول تصنيف جزء من المواطنين وفقا لانتمائهم المهني ومخاطبتهم بكلمة (سيد)، بما يتناقض مع دستور روسيا".

وكان عضو المجلس التشريعي في مقاطعة لينينجراد الروسية فلاديمير بيتروف قد بعث برسالة إلى رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف، يقترح فيها العودة إلى استخدام كلمة (سيد) للنداء والتخاطب في الجيش والقوات المسلحة والشرطة وقوات الأمن في روسيا على الطراز الروسي القديم، الذي كان سائدا في الإمبراطورية الروسية قبل ثورة 1917، وذلك عوضا عن كلمة (رفيق) المستخدمة حاليا في هذه المؤسسات والتي تعود للعهد السوفيتي.