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الجيش اليمنى يواصل دحر الميليشيات الحوثية ويقتل 12 فى محافظة الضالع

الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:28 م
الجيش اليمنى يواصل دحر الميليشيات الحوثية ويقتل 12 فى محافظة الضالع الجيش اليمنى
كتبت إيمان حنا
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يواصل الجيش اليمنى نجاحاته المتحققة فى مواجهة ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران، وذلك بمساندة جادة من قوات التحالف العربى، وهو ما أسفر عن تصفية عشرات من عناصر الحوثى، منهم 12 فى محافظة الضالع.

وبحسب نتائج العمليات الأخيرة التى نشرها موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنيةفقد نجحت قوات الجيش كذلك فى أسر 15 عنصرا، فى كمين أعدته وحداته فى منطقة العود شمال محافظة الضالع فى جنوبى اليمن.

واستدرجت قوات الجيش والمقاومة الشعبية عناصر من المليشيات الإرهابية التى كانت تحاول التسلل من منطقتى هجار وشليل، باتجاه مواقع صامح (غربى منطقة مريس)، وقرية القفلة (شمالى مديرية قعطبة)؛ ما أسفر عن مقتل وأسر قرابة 30 عنصرا، فيما لاذ الباقون بالفرار.

من جهة أخرى، أحبطت قوات الجيش الوطني اليمنى هجمات لميليشيات الحوثى الإرهابية فى عدة مواقع بآل حميقان فى مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء وسط اليمن، ما أسفر عن مصرع وجرح عدد من عناصر الحوثيين المدعومين من إيران.

 


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