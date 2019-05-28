سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 01:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الجمعة .. فصل الكهرباء ساعتين عن قرى ومناطق سمنود الجديدة لصيانة المحولات

الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:02 م
الجمعة .. فصل الكهرباء ساعتين عن قرى ومناطق سمنود الجديدة لصيانة المحولات قطع الكهرباء - أرشيفية
الغربية محمد طارق
إضافة تعليق
أعلن المهندس أشرف محمد الحسينى، رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية عن فصل التيار الكهربائى من محطة محولات سمنود الجديدة يوم الجمعة المقبل ، في تمام الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثامنة صباح نفس اليوم،وذلك لإجراء أعمال الصيانه
 
وأضاف الحسينى في بيان له،أن الأماكن التي تتأثر بالفصل هي " منطقة النحاسين ، منطقة المصانع ، المجارى الرئيسية ، المستشفي العام " كما سيتم فصل عن المناطق التاليه في الريف " ميت عساس ، الناوية ، محلة خلف ، كفر حسان ، الراهبين وتوابعهم " .
 
وتهيب بالشركة قاطني تلك المناطق والمستشفيات والمخابز تدبير تغذية بديلة خلال تلك الفترة.

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

فصل الكهرباء عن مدينة رأس غارب لمدة ساعتين اليوم لصيانة المحولات

غدًا.. فصل الكهرباء فى 4 مناطق لإجراء صيانة فى الخطوط العمومية بالأقصر

غدًا.. فصل الكهرباء عن 10 مناطق بالأقصر لإجراء صيانة

السبت.. فصل الكهرباء عن 10 مناطق بمدينة البياضية جنوب الأقصر لإجراء صيانة

اخبار الغربيه

اخبار المحافظات

التيار الكهربائي

انقطاع الكهرباء

سمنود

كهرباء الغربيه


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. أين يذهب جروس بعد انتهاء عقده مع الزمالك؟

سوبر كورة.. أين يذهب جروس بعد انتهاء عقده مع الزمالك؟

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الدولة تغير حياة 2000 أسرة للأفضل.. البدء فى نقل سكان حكر السكاكينى بالشرابية للمحروسة1.. الوحدات مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية دون مقابل.. سيارات لنقل الأسر للتسهيل عليهم.. والمحافظ يشكل لجنة للتظلمات

الدولة تغير حياة 2000 أسرة للأفضل.. البدء فى نقل سكان حكر السكاكينى بالشرابية للمحروسة1.. الوحدات مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية دون مقابل.. سيارات لنقل الأسر للتسهيل عليهم.. والمحافظ يشكل لجنة للتظلمات

تاريخ الانقلابات داخل الأسرة الحاكمة بقطر فى فيلم وثائقى جديد لـ" اليوم السابع" .. بيت الخيانة يكشف كيف تحولت الإمارة لأداة فى يد القوى الغربية ومأوى للجماعات الإرهابية.. وخطط "موزة" لضمان الحكم فى يدها ابنها

تاريخ الانقلابات داخل الأسرة الحاكمة بقطر فى فيلم وثائقى جديد لـ" اليوم السابع" .. بيت الخيانة يكشف كيف تحولت الإمارة لأداة فى يد القوى الغربية ومأوى للجماعات الإرهابية.. وخطط "موزة" لضمان الحكم فى يدها ابنها

أكثر من 400 ألف طالب ثانوى أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت

أكثر من 400 ألف طالب ثانوى أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت

تجريد نيمار من شارة قيادة البرازيل قبل كوبا أمريكا

تجريد نيمار من شارة قيادة البرازيل قبل كوبا أمريكا

الرجوع الى أعلى الصفحة