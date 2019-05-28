الجمعة .. فصل الكهرباء ساعتين عن قرى ومناطق سمنود الجديدة لصيانة المحولات

الغربية محمد طارق

أعلن المهندس أشرف محمد الحسينى، رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية عن فصل التيار الكهربائى من محطة محولات سمنود الجديدة يوم الجمعة المقبل ، في تمام الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثامنة صباح نفس اليوم،وذلك لإجراء أعمال الصيانه

وأضاف الحسينى في بيان له،أن الأماكن التي تتأثر بالفصل هي " منطقة النحاسين ، منطقة المصانع ، المجارى الرئيسية ، المستشفي العام " كما سيتم فصل عن المناطق التاليه في الريف " ميت عساس ، الناوية ، محلة خلف ، كفر حسان ، الراهبين وتوابعهم " .

وتهيب بالشركة قاطني تلك المناطق والمستشفيات والمخابز تدبير تغذية بديلة خلال تلك الفترة.