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الجريدة الرسمية تنشر قرار ترقية الضابط الشهيد ماجد عبد الرازق إلى رتبة الرائد

الثلاثاء، 28 مايو 2019 09:39 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار ترقية الضابط الشهيد ماجد عبد الرازق إلى رتبة الرائد الضابط الشهيد ماجد عبد الرازق-أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف
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الجريدة الرسمية، تنشر قرار ترقية إسم النقيب الشهيد ماجد أحمد عبد الرازق محمد "الضابط بمديرية أمن القاهرة_ وحدة مباحث قسم شرطة النزهة"، سابقًا "استثنائيًا"، إلى رتبة الرائد.
 
واستشهد معاون مباحث قسم شرطة النزهة، وأصيب فردي شرطة، إثر إطلاق مسلحين النار عليهم، أثناء تفقدهم الحالة الأمنية بالشوارع، الساعة 4 فجرًا، اشتبه فى إحدى السيارات  الملاكى ماركة هيونداى بها 4 أشخاص، وحال اقترابه من السيارة لفحص المتواجدين بها، نزل شخصين من السيارة بالأسلحه الآلية، وقاما بإطلاق النيران الكثيفة على الضابط والقوة المرافقة.
 
أسفر الهجوم، عن استشهاد النقيب ماجد عبد الرازق معاون مباحث النزهة، وسائق السيارة، وإصابة فردين من الشرطة.
القرار
القرار

 


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