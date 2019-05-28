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"التزييف والتزوير" يفحص عقود ضبطت بحوزة "كوافيرة" استخدمتها للنصب بالجيزة

الثلاثاء، 28 مايو 2019 01:00 ص
"التزييف والتزوير" يفحص عقود ضبطت بحوزة "كوافيرة" استخدمتها للنصب بالجيزة مستندات مزورة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أرسلت النيابة العامة بجنوب الجيزة أوراق ومحررات مزورة تم ضبطها بحوزة "تغريد.أ" وتعمل "كوافيرة" بالجيزة خاصة بتوكيلات بيع وشراء أراضى وعقارات، على قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى، لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

 كشفت التحقيقات، أن المتهمة " تغريد.أ" صاحبة محل كوافير، زورت المحررات الرسمية المتمثلة فى التوكيلات الخاصة بالأراضى والعقارات، للملاك المقيمين خارج البلاد، والتى تحمل أختام شعار الدول المقلدة.

تمكن رجال المباحث من القبض عليها، أمام مكتب توثيق الجيزة، وبحوزتها توكيل مزور منسوب صدوره إلى مكتب توثيق الجيزة، يحمل خاتم شعار الدولة، مقلد، ببيع شقة كائنة بحى البشائر 6 أكتوبر لنفسها من "عدنان. م.ج" يحمل جنسية دولة عربية، مقابل مبلغ 800 ألف جنيه.

وضبط بحوزة المتهمة شهادة مزورة منسوب صدورها لمكتب توثيق الجيزة، مدون بها بيانات التوكيل، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، فتم إحالتها إلى النيابة للتحقيق


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كوافيرة

تزوير مستندات

الأموال العامة

شعار الجمهورية


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