التحفظ على 30 ألف عبوة فول وخرشوف غير مطابقة للمواصفات بالإسكندرية

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، التحفظ على 30 ألف عبوة من الفول المدمس والخرشوف غير مطابقة للمواصفات، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات، بتهمة الغش التجارى.

تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن إحدى شركات المنتجات الغذائية بدائرة قسم شرطة برج العرب، لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية "فول مدمس وخرشوف" معبأة داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات تفيد تواريخ الإنتاج أو الصلاحية، وبها عيوب صناعة، وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية.

تم مداهمة الشركة، والقى القبض على مديرها، وبتفتيشها عثر على 30,600 ألف عبوة غير مطابقة للمواصفات، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.