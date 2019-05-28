سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 01:14 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية

الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:19 م
البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 13989 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 2110 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 17398 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 603 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 1539 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 452 نقطة.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 27 - 5 -2019

أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 27-5-2019

مبيعات المؤسسات الأجنبية تهبط بالبورصة المصرية بختام التعاملات

أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 26-5-2019

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 26 - 5 -2019

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البورصة

اخبار الاقتصاد


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. أين يذهب جروس بعد انتهاء عقده مع الزمالك؟

سوبر كورة.. أين يذهب جروس بعد انتهاء عقده مع الزمالك؟

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الدولة تغير حياة 2000 أسرة للأفضل.. البدء فى نقل سكان حكر السكاكينى بالشرابية للمحروسة1.. الوحدات مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية دون مقابل.. سيارات لنقل الأسر للتسهيل عليهم.. والمحافظ يشكل لجنة للتظلمات

الدولة تغير حياة 2000 أسرة للأفضل.. البدء فى نقل سكان حكر السكاكينى بالشرابية للمحروسة1.. الوحدات مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية دون مقابل.. سيارات لنقل الأسر للتسهيل عليهم.. والمحافظ يشكل لجنة للتظلمات

تاريخ الانقلابات داخل الأسرة الحاكمة بقطر فى فيلم وثائقى جديد لـ" اليوم السابع" .. بيت الخيانة يكشف كيف تحولت الإمارة لأداة فى يد القوى الغربية ومأوى للجماعات الإرهابية.. وخطط "موزة" لضمان الحكم فى يدها ابنها

تاريخ الانقلابات داخل الأسرة الحاكمة بقطر فى فيلم وثائقى جديد لـ" اليوم السابع" .. بيت الخيانة يكشف كيف تحولت الإمارة لأداة فى يد القوى الغربية ومأوى للجماعات الإرهابية.. وخطط "موزة" لضمان الحكم فى يدها ابنها

أكثر من 400 ألف طالب ثانوى أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت

أكثر من 400 ألف طالب ثانوى أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت

تجريد نيمار من شارة قيادة البرازيل قبل كوبا أمريكا

تجريد نيمار من شارة قيادة البرازيل قبل كوبا أمريكا

الرجوع الى أعلى الصفحة