البورصة تعلن مواعيد المراجعة الدورية للأسهم المؤهلة لممارسة الأنشطة المتخصصة

كتب هانى الحوتى

أعلنت إدارة البورصة، عن مواعيد المراجعة الدورية لقوائم الأوراق المالية المؤهلة لممارسة الأنشطة المتخصصة، وفقاً للمعايير المعتمدة، والتى تتضمن معايير كمية مرتبطة بالنشاط ومعايير نوعية مرتبطة بالالتزام بقواعد الإفصاح وقواعد التداول المعمول بها.

وحددت البورصة، شهرى يناير ويوليو من كل عام، وذلك للأوراق المالية المسموح عليها مزاولة الأنشطة المتخصصة، وفى أشهر يناير وإبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام، وذلك للأوراق المالية المسموح عليها مزاولة نشاط صانع السوق.

ويوجد فى البورصة، عدداً مختلف من الأنشطة المتخصصة، وهى؛ آلية التعامل فى ذات الجلسة، شراء الأوراق المالية بالهامش، اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، بالإضافة إلى الأوراق المالية المسموح عليها مزاولة نشاط صانع السوق.