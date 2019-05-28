البعثة الأممية تؤكد الإفراج عن الموظف الأممى الروسى المحتجز لدى كوسوفو

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أكدت البعثة الأممية فى كوسوفو اليوم الثلاثاء أن الشرطة المحلية أفرجت عن الموظف الأممى الروسى ميخائيل كراسنوشوكوف، الذى احتجزته، فى وقت سابق اليوم، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

كان الرئيس الصربى ألكسندر فوسيتش قد أعلن - فى وقت سابق اليوم - أن السلطات فى كوسوفو اعتقلت عدة أشخاص بينهم روسى يعمل موظفا لدى بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة فى كوسوفو (يونميك(.



وطالبت السفارة الروسية لدى صربيا السلطات فى كوسوفو بالإفراج الفورى عن الموظف الأممى الروسي، مُدينة، فى الوقت نفسه، المداهمات التى نفذتها شرطة كوسوفو فى المناطق التى يسكنها الصرب، والتى أدت إلى إشعال فتيل التوترات مع جارتها صربيا.