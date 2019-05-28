سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 04:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

البعثة الأممية تؤكد الإفراج عن الموظف الأممى الروسى المحتجز لدى كوسوفو

الثلاثاء، 28 مايو 2019 03:36 م
البعثة الأممية تؤكد الإفراج عن الموظف الأممى الروسى المحتجز لدى كوسوفو ألكسندر فوسيتش رئيس كوسوفو
أ ش أ
إضافة تعليق

أكدت البعثة الأممية فى كوسوفو اليوم الثلاثاء أن الشرطة المحلية أفرجت عن الموظف الأممى الروسى ميخائيل كراسنوشوكوف، الذى احتجزته، فى وقت سابق اليوم، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

 

كان الرئيس الصربى ألكسندر فوسيتش قد أعلن - فى وقت سابق اليوم - أن السلطات فى كوسوفو اعتقلت عدة أشخاص بينهم روسى يعمل موظفا لدى بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة فى كوسوفو (يونميك(.

 


وطالبت السفارة الروسية لدى صربيا السلطات فى كوسوفو بالإفراج الفورى عن الموظف الأممى الروسي، مُدينة، فى الوقت نفسه، المداهمات التى نفذتها شرطة كوسوفو فى المناطق التى يسكنها الصرب، والتى أدت إلى إشعال فتيل التوترات مع جارتها صربيا.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

الناتو تدعو شعب كوسوفو للتحلى بالهدوء بعد عمليات مكافحة الجريمة المنظمة

رئيس كوسوفو يؤكد: عملية الشرطة بمنطقة "متروفيتسا" قانونية بالكامل

صربيا تعلن اعتقال كوسوفو 23 شخصا بينهم موظف أممى روسى وترفع حالة التأهب

الرئيس الصربى يقرّ بخسارة كوسوفو

رئيس كوسوفو يشدد على أهمية الدور الأمريكى فى تسوية النزاع مع صربيا

احتجاز 10 سوريات فى كوسوفو بتهمه انضمامهن إلى جماعات ارهابية بسوريا

ألكسندر فوسيتش

كوسوفو

روسيا

الافراج


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. أين يذهب جروس بعد انتهاء عقده مع الزمالك؟

سوبر كورة.. أين يذهب جروس بعد انتهاء عقده مع الزمالك؟

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الدولة تغير حياة 2000 أسرة للأفضل.. البدء فى نقل سكان حكر السكاكينى بالشرابية للمحروسة1.. الوحدات مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية دون مقابل.. سيارات لنقل الأسر للتسهيل عليهم.. والمحافظ يشكل لجنة للتظلمات

الدولة تغير حياة 2000 أسرة للأفضل.. البدء فى نقل سكان حكر السكاكينى بالشرابية للمحروسة1.. الوحدات مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية دون مقابل.. سيارات لنقل الأسر للتسهيل عليهم.. والمحافظ يشكل لجنة للتظلمات

تاريخ الانقلابات داخل الأسرة الحاكمة بقطر فى فيلم وثائقى جديد لـ" اليوم السابع" .. بيت الخيانة يكشف كيف تحولت الإمارة لأداة فى يد القوى الغربية ومأوى للجماعات الإرهابية.. وخطط "موزة" لضمان الحكم فى يدها ابنها

تاريخ الانقلابات داخل الأسرة الحاكمة بقطر فى فيلم وثائقى جديد لـ" اليوم السابع" .. بيت الخيانة يكشف كيف تحولت الإمارة لأداة فى يد القوى الغربية ومأوى للجماعات الإرهابية.. وخطط "موزة" لضمان الحكم فى يدها ابنها

أكثر من 400 ألف طالب ثانوى أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت

أكثر من 400 ألف طالب ثانوى أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت

تجريد نيمار من شارة قيادة البرازيل قبل كوبا أمريكا

تجريد نيمار من شارة قيادة البرازيل قبل كوبا أمريكا

الرجوع الى أعلى الصفحة