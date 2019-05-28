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البرلمان العربى: القمم الثلاث بمكة فرصة لتوحيد الموقف العربى والإسلامى

الثلاثاء، 28 مايو 2019 11:50 ص
البرلمان العربى: القمم الثلاث بمكة فرصة لتوحيد الموقف العربى والإسلامى الدكتور مشعل بن فهم السلمى
(أ ش أ)
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أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمى، رئيس البرلمان العربى أن القمم الثلاث الخليجية والعربية والإسلامية التى ستعقد فى مكة المكرمة (يومى الخميس والجمعة القادمين) فِى العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تمثل فرصةً هامةً لتوحيد الموقف العربى والإسلامى لحماية الأمن القومى للدول العربية والإسلامية.

وقال رئيس البرلمان العربى إن القمم الثلاث تمثل فرصةً هامةً للدول العربية والإسلامية لتوحيد كلمتها والتصدى للتحديات والأخطار المُحدقة بها والحفاظ على سيادتها وسلامة شعوبها وتجنيب المنطقة والعالم خطر الانزلاق للفوضى فى ظل التطورات الأخيرة.

وأكد السلمى دعم البرلمان العربى لهذه القمم التاريخية والتى تنعقد فِى مرحلة حاسمة من تاريخ أمتنا العربية والإسلامية وفِى ظل التحديات الجسيمة والأخطار المُحدِقة التى يشهدها العالم العربى والإسلامي، خاصةً بعد استهداف المملكة العربية السعودية باعتبارها دولة عربية وإسلامية كبرى.

وأشار إلى وصول الاستهداف إلى إطلاق ميليشيا الحوثى الإنقلابية صواريخ باليستية على مكة المكرمة فى تحدٍ صارخٍ لمشاعر جميع المسلمين واعتداءٍ آثمٍ على حرمة بيت الله الحرام، وتعمدٍ لاستهداف منشآتٍ حيوية تمس استقرار الاقتصاد العالمى بالهجوم بطائرات مسيّرة على محطتى ضخ نفط بالمملكة، والاعتداء على أربع سفن تجارية من عدة جنسيات بعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وشدد على أن هذه الأعمال العدوانية تُعد جرائم حرب ولها مردودات سلبية على الأمن والسلم الإقليمى والدولى وتستوجب التحرك الفورى والحاسم من المجتمع الدولي.

وأعرب رئيس البرلمان العربى عن تقديره العالى للدور القيادى والمحورى الذى تقوم به المملكة العربية السعودية، وتثمينه عالياً للجهود الكبيرة لخادم الحرمين الشريفين لاستضافة القمم الثلاث، مؤكداً أن هذه المبادرة ليست بالغريبة على مواقف قيادة المملكة العربية السعودية التى تحرص على حماية الأمن القومى العربى والإسلامى وترسيخ السلام والدفاع عن مصالح الدول العربية والإسلامية، ودعم كل ما يجمع الكلمة ويوحد الصف وينسق المواقف العربية والإسلامية.

وتعقد القمتان الخليجية والعربية بعد غد الخميس وتعقد القمة الإسلامية فى يوم الجمعة، وذلك لبحث التطورات فى منطقة الخليج والاعتداءات التى وقعت مؤخرا فى ميناء الفجيرة الإماراتى على أربع سفن تجارية وكذلك الهجوم بطائرات بدون طيار على محطتى ضخ نفط بالسعودية.

 


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