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البحيرة: طلاب أولى ثانوى امتحنوا الفيزياء إلكترونيا بنسبة 89% بدون شكاوى

الثلاثاء، 28 مايو 2019 03:30 م
البحيرة: طلاب أولى ثانوى امتحنوا الفيزياء إلكترونيا بنسبة 89% بدون شكاوى محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة
البحيرة - ناصر جودة
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قال محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، إن 89% من طلاب الصف الأول الثانوى أدوا امتحان الفيزياء، اليوم الثلاثاء، من خلال المنظومة الإلكترونية بدون أية مشاكل تُذكر.
 
وأضاف أن منظومة الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصف الأول الثانوى أثبتت نجاحها فى كل المدارس المستهدفة، بأداء الطلاب الامتحان إلكترونيا فى 89 مدرسة، مقابل 11 فقط أدى طلابها الامتحان ورقيًّا بسبب مشكلات تكنولوجية عارضة يجرى إصلاحها فى الوقت الحالى.
 
وأكد وكيل وزارة التعليم، أن مدارس المحافظة أنجزت امتحان الفترة الصباحية، واستعدت سريعا لامتحان الفترة المسائية لطلاب المدارس الخاصة. مشددا على التزام كل الإدارات والمدارس بالتعليمات والقوانين المُنظمة للامتحانات، وتوفيرها كل التجهيزات وسبل الراحة للطلاب والملاحظين، لأداء الامتحان بسهولة ويسر.
 
 

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