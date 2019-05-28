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لا يتأثر بأضواء المدن..

البحوث الفلكية: مطياف جديد لتليسكوب القطامية لدراسة عمر النجوم وتركيبها

الثلاثاء، 28 مايو 2019 05:00 ص
البحوث الفلكية: مطياف جديد لتليسكوب القطامية لدراسة عمر النجوم وتركيبها الدكتور أشرف تادرس
كتب محمود راغب
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كشف الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن هناك مطياف جديد يتم تركيبه لمنظار القطامية الفلكى وهو عبارة عن جهاز بصرى لتحليل ضوء النجوم ودراسة أطيافها فنعرف تفاصيل دقيقة عن عمر النجم وبعده وتركيبه الكيماوى وأشياء أخرى كثيرة أكثر تعقيدا فى تخصصات الفلك .

وأضاف رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه تم تصنيع هذا المطياف خصيصا لمنظار القطامية الفلكى الذى يعد أكبر تليسكوب بصرى أرضى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد تم تصنيعه فى عدة سنوات من قبل شركة أمريكية متخصصة فى البصريات.

وأوضح تادرس، أنه تم البدء فى تركيب المطياف منذ شهر تقريبا كما تم تجهيز تلسكوب القطامية منذ عدة أشهر قبل ذلك استعدادا لاستقبال المطياف الجديد، وسيتم الانتهاء من أعمال التركيب والتدريب على المطياف الجديد فى نهاية الشهر المقبل.

وأكد تادرس، أن الشئ الجيد فى المطياف هو عدم تأثره بأضواء الأفق بشكل كبير والتى تأتى من المدن المحيطة بالقطامية ، وهو يمكننا من استخدام تلسكوب القطامية بضعة سنوات أخرى قبل زيادة هذه الأضواء بشكل مؤثر والتى تعمل على إيقاف الأرصاد العلمية تماما .

 


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