الاتحادات العربية المتخصصة تعقد اجتماعها "الخمسين" بالقاهرة في يونيو المقبل

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أعلن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن الاجتماع الدوري الخمسين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة، العاملة في نطاق مجلس الوحدة سيعقد في القاهرة في الثاني عشر من شهر يونيو المقبل.

وصرح السفير محمد الربيع، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية اليوم الثلاثاء بأن الاجتماع سيتضمن عددا من الفعاليات والأنشطة المصاحبة له، في إطار "العيد الذهبي" بمناسبة مرور خمسين عاما على إنشاء الاتحادات العربية النوعية المتخصصة .

وأضاف أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي في الحادي عشر من شهر يونيو المقبل، بمقر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لعرض مشروع جدول أعمال الاجتماع، والإعلان عن الفعاليات والأنشطة المصاحبة له .