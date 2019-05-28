سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 04:25 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الاتحادات العربية المتخصصة تعقد اجتماعها "الخمسين" بالقاهرة في يونيو المقبل

الثلاثاء، 28 مايو 2019 03:21 م
الاتحادات العربية المتخصصة تعقد اجتماعها "الخمسين" بالقاهرة في يونيو المقبل السفير محمد الربيع، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن الاجتماع الدوري الخمسين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة، العاملة في نطاق مجلس الوحدة سيعقد في القاهرة في الثاني عشر من شهر يونيو المقبل.

وصرح السفير محمد الربيع، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية اليوم الثلاثاء بأن الاجتماع سيتضمن عددا من الفعاليات والأنشطة المصاحبة له، في إطار "العيد الذهبي" بمناسبة مرور خمسين عاما على إنشاء الاتحادات العربية النوعية المتخصصة .

وأضاف أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي في الحادي عشر من شهر يونيو المقبل، بمقر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لعرض مشروع جدول أعمال الاجتماع، والإعلان عن الفعاليات والأنشطة المصاحبة له .


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

انطلاق فعاليات المؤتمر العام للاتحاد العربي للعاملين بالتعليم والصحافة والطباعة

تركى آل الشيخ: "هما لسه فايقين إن فيه هجوم وإساءة من رئيس الاتحاد العربى"

10 مارس.. نظر دعوى اتهام رئيس الاتحاد العربي لمجلس الوحدة الاقتصادية بالتزوير

اختيار رئيس القابضة الكيماوية ممثلا لمصر فى الاتحاد العربى للأسمدة

الاتحادات العربية

اخبار الاقتصاد

الوحدة الاقتصادية العربية

اتحاد العرب


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. أين يذهب جروس بعد انتهاء عقده مع الزمالك؟

سوبر كورة.. أين يذهب جروس بعد انتهاء عقده مع الزمالك؟

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الدولة تغير حياة 2000 أسرة للأفضل.. البدء فى نقل سكان حكر السكاكينى بالشرابية للمحروسة1.. الوحدات مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية دون مقابل.. سيارات لنقل الأسر للتسهيل عليهم.. والمحافظ يشكل لجنة للتظلمات

الدولة تغير حياة 2000 أسرة للأفضل.. البدء فى نقل سكان حكر السكاكينى بالشرابية للمحروسة1.. الوحدات مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية دون مقابل.. سيارات لنقل الأسر للتسهيل عليهم.. والمحافظ يشكل لجنة للتظلمات

تاريخ الانقلابات داخل الأسرة الحاكمة بقطر فى فيلم وثائقى جديد لـ" اليوم السابع" .. بيت الخيانة يكشف كيف تحولت الإمارة لأداة فى يد القوى الغربية ومأوى للجماعات الإرهابية.. وخطط "موزة" لضمان الحكم فى يدها ابنها

تاريخ الانقلابات داخل الأسرة الحاكمة بقطر فى فيلم وثائقى جديد لـ" اليوم السابع" .. بيت الخيانة يكشف كيف تحولت الإمارة لأداة فى يد القوى الغربية ومأوى للجماعات الإرهابية.. وخطط "موزة" لضمان الحكم فى يدها ابنها

أكثر من 400 ألف طالب ثانوى أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت

أكثر من 400 ألف طالب ثانوى أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت

تجريد نيمار من شارة قيادة البرازيل قبل كوبا أمريكا

تجريد نيمار من شارة قيادة البرازيل قبل كوبا أمريكا

الرجوع الى أعلى الصفحة