سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 10:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الإندبندنت: الانتخابات الأوروبية أظهرت فى بريطانيا انقسام الشعب مثل البرلمان

الثلاثاء، 28 مايو 2019 10:24 ص
الإندبندنت: الانتخابات الأوروبية أظهرت فى بريطانيا انقسام الشعب مثل البرلمان انتخابات البرلمان الأوروبى
لندن (أ ش أ)
إضافة تعليق

كشفت صحيفة الاندبندنت البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات الأوروبية أظهرت أن الشعب البريطانى منقسم تماما كانقسام البرلمان البريطانى بخصوص الخروج من الاتحاد الأوروبى، حيث أن الفائز فى انتخابات البرلمان الأوروبى التى شهدتها ​بريطانيا​ مؤخرا كان تحالف الراغبين فى بقاء البلاد فى ​الاتحاد الأوروبى​.

وأوضحت ​الصحيفة - فى سياق تقرير أوردته عبر موقعها الإلكترونى -​ أن التحالف المكون من 5 أحزاب ويحاول الإبقاء على بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى ويضم كلا من (حزب الأحرار الديمقراطيين وحزب الخضر​ والحزب الوطنى الاسكتلندى وحزب تغيير ​المملكة المتحدة​ وحزب بلايد كيمري) فاز بـ 40% من الأصوات بينما جاء حزب (بريكست) الذى يتزعمه ​نايجل فاراج​ فى المركز الثانى.

ولفتت إلى أنه بإضافة الأصوات التى حصل عليها حزب استقلال المملكة المتحدة الحزب السابق لفاراج يصبح إجمالى الأصوات المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست)، حتى فى حال عدم الوصول لاتفاق، نحو 35% من إجمالى عدد الأصوات.

وذكرت الإندبندنت أن نتائج الانتخابات الأوروبية فى بريطانيا أوضحت أن الشعب البريطانى منقسم على نفسه بخصوص الخروج من الاتحاد الأوروبى مثله مثل مجلس العموم وأن الأغلبية تتجه إلى 3 اختيارات الأول هو الخروج الناعم أى الخروج من الاتحاد الأوروبى لكن يظل هناك روابط اقتصادية وأن تسمح بحرية الانتقال بينهما، والثانى هو الخروج الصلب أى دون اتفاق ولا يبدو ممكنًا من خلال السياسة التقليدية، وبالتالى فإن الحل الأمثل هو تنظيم استفتاء آخر وهو الحل الذى تعتقد الصحيفة أن البلاد تتجه إليه.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

حزب العمال البريطانى يتجه لدعم استفتاء ثان بعد الفشل فى الانتخابات الأوروبية

الانتخابات الأوروبية تعيد توزيع خريطة اليمين المتطرف.. "التجمع الوطنى" يستعيد الصدارة من حزب ماكرون الوسطى.. "بريكست" حديث الولادة ينتزع المقدمة من المحافظين ببريطانيا.. و"فيدس" المجرى يهيمن على النتائج بـ52.3%

الاشتراكى الإسبان يفوز فى الانتخابات الأوروبية وحزب يمينى يدخل لأول مرة البرلمان

نتائج الانتخابات الأوروبية تظهر مزيدا من الانقسام بشأن مستقبل الكتلة

الشعب البريطانى

بريطانيا

مجلس العموم البريطانى

الانتخابات الاوروبيه


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يونيو الأسبوع المقبل

بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يونيو الأسبوع المقبل

7 طرق لرفع مستوى السكر حال انخفاضه فى الدم أثناء الصيام

7 طرق لرفع مستوى السكر حال انخفاضه فى الدم أثناء الصيام

"تشريعية البرلمان" تستكمل مناقشة قانون استبدال عقوبة حبس الغارمات عقب عيد الفطر.. وتستطلع رأى "التضامن".. جدل حول تحديد موقع عمل الغارمة وحق المجنى عليه بعد رفض"العدل".. ومطالبات بالاعتماد على المجتمع المدنى

"تشريعية البرلمان" تستكمل مناقشة قانون استبدال عقوبة حبس الغارمات عقب عيد الفطر.. وتستطلع رأى "التضامن".. جدل حول تحديد موقع عمل الغارمة وحق المجنى عليه بعد رفض"العدل".. ومطالبات بالاعتماد على المجتمع المدنى

القطريون يعانون من قمع تميم.. أمير الدوحة يستغل دستور بلاده ويمنح نفسه صلاحيات لممارسة انتهاكات ضد المواطنين وأفراد أسرته الحاكمة.. وخبراء: يسعى لتمكين نظامه على حساب الدولة.. ومعارض: نجهز لتحركات ضده

القطريون يعانون من قمع تميم.. أمير الدوحة يستغل دستور بلاده ويمنح نفسه صلاحيات لممارسة انتهاكات ضد المواطنين وأفراد أسرته الحاكمة.. وخبراء: يسعى لتمكين نظامه على حساب الدولة.. ومعارض: نجهز لتحركات ضده

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات يوم الإثنين 27/5/2019

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات يوم الإثنين 27/5/2019

للمحجبات فى الصيف.. 6 أنواع من الطرح يجب أن تتوفر فى دولابك

للمحجبات فى الصيف.. 6 أنواع من الطرح يجب أن تتوفر فى دولابك

الرجوع الى أعلى الصفحة