الإندبندنت: الانتخابات الأوروبية أظهرت فى بريطانيا انقسام الشعب مثل البرلمان

لندن (أ ش أ)

كشفت صحيفة الاندبندنت البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات الأوروبية أظهرت أن الشعب البريطانى منقسم تماما كانقسام البرلمان البريطانى بخصوص الخروج من الاتحاد الأوروبى، حيث أن الفائز فى انتخابات البرلمان الأوروبى التى شهدتها ​بريطانيا​ مؤخرا كان تحالف الراغبين فى بقاء البلاد فى ​الاتحاد الأوروبى​.

وأوضحت ​الصحيفة - فى سياق تقرير أوردته عبر موقعها الإلكترونى -​ أن التحالف المكون من 5 أحزاب ويحاول الإبقاء على بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى ويضم كلا من (حزب الأحرار الديمقراطيين وحزب الخضر​ والحزب الوطنى الاسكتلندى وحزب تغيير ​المملكة المتحدة​ وحزب بلايد كيمري) فاز بـ 40% من الأصوات بينما جاء حزب (بريكست) الذى يتزعمه ​نايجل فاراج​ فى المركز الثانى.

ولفتت إلى أنه بإضافة الأصوات التى حصل عليها حزب استقلال المملكة المتحدة الحزب السابق لفاراج يصبح إجمالى الأصوات المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست)، حتى فى حال عدم الوصول لاتفاق، نحو 35% من إجمالى عدد الأصوات.

وذكرت الإندبندنت أن نتائج الانتخابات الأوروبية فى بريطانيا أوضحت أن الشعب البريطانى منقسم على نفسه بخصوص الخروج من الاتحاد الأوروبى مثله مثل مجلس العموم وأن الأغلبية تتجه إلى 3 اختيارات الأول هو الخروج الناعم أى الخروج من الاتحاد الأوروبى لكن يظل هناك روابط اقتصادية وأن تسمح بحرية الانتقال بينهما، والثانى هو الخروج الصلب أى دون اتفاق ولا يبدو ممكنًا من خلال السياسة التقليدية، وبالتالى فإن الحل الأمثل هو تنظيم استفتاء آخر وهو الحل الذى تعتقد الصحيفة أن البلاد تتجه إليه.