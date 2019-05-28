سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 01:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الإمارات تطلق حزمة مشروعات تنموية بـ900 مليون درهم

الثلاثاء، 28 مايو 2019 01:40 م
الإمارات تطلق حزمة مشروعات تنموية بـ900 مليون درهم قيادات الإمارات
إيمان حنا
إضافة تعليق

أطلقت الإمارات حزمة من المشروعات التنموية الجديدة ضمن مبادرات رئيس الدولة بقيمة 900 مليون درهم، يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تحت إشراف الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بحسب"البيان".

خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة في مقر ديوان ولي عهد أبوظبي برئاسة جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبى تم استعراض مشروع مدينة محمد بن زايد السكني في إمارة الفجيرة ومشروع مستشفى الشيخ خليفة المركزي في الفجيرة إضافة إلى مشروعات إنشاء وإنجاز الطريق بين وادي القور والطريق الرابط بين دوار الهباب وطريق نزوى ومشروع إنشاء وإنجاز الطريق بين دبي - حتا وطريق الشارقة - كلباء مرورا بوادي القور ومشروع إنشاء وإنجاز طريق جديد لربط طريق الشيخ خليفة من منطقة مليحة مروراً بالمدام وحتى الشويب.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

رئيس الإمارات يتلقى دعوة من خادم الحرمين الشريفين لحضور القمة الخليجية الطارئة

الإمارات.. رسوم رمزية على الإقامات طويلة الأجل

مجموعة مصر.. منتخب أوغندا يطير إلى الإمارات استعدادا لامم افريقيا

الامارات

اخبار الامارت

محمد بن زايد

مشروعات تنموية بالامارات


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. أين يذهب جروس بعد انتهاء عقده مع الزمالك؟

سوبر كورة.. أين يذهب جروس بعد انتهاء عقده مع الزمالك؟

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الدولة تغير حياة 2000 أسرة للأفضل.. البدء فى نقل سكان حكر السكاكينى بالشرابية للمحروسة1.. الوحدات مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية دون مقابل.. سيارات لنقل الأسر للتسهيل عليهم.. والمحافظ يشكل لجنة للتظلمات

الدولة تغير حياة 2000 أسرة للأفضل.. البدء فى نقل سكان حكر السكاكينى بالشرابية للمحروسة1.. الوحدات مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية دون مقابل.. سيارات لنقل الأسر للتسهيل عليهم.. والمحافظ يشكل لجنة للتظلمات

تاريخ الانقلابات داخل الأسرة الحاكمة بقطر فى فيلم وثائقى جديد لـ" اليوم السابع" .. بيت الخيانة يكشف كيف تحولت الإمارة لأداة فى يد القوى الغربية ومأوى للجماعات الإرهابية.. وخطط "موزة" لضمان الحكم فى يدها ابنها

تاريخ الانقلابات داخل الأسرة الحاكمة بقطر فى فيلم وثائقى جديد لـ" اليوم السابع" .. بيت الخيانة يكشف كيف تحولت الإمارة لأداة فى يد القوى الغربية ومأوى للجماعات الإرهابية.. وخطط "موزة" لضمان الحكم فى يدها ابنها

أكثر من 400 ألف طالب ثانوى أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت

أكثر من 400 ألف طالب ثانوى أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت

تجريد نيمار من شارة قيادة البرازيل قبل كوبا أمريكا

تجريد نيمار من شارة قيادة البرازيل قبل كوبا أمريكا

الرجوع الى أعلى الصفحة