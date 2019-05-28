الإمارات تطلق حزمة مشروعات تنموية بـ900 مليون درهم

إيمان حنا

أطلقت الإمارات حزمة من المشروعات التنموية الجديدة ضمن مبادرات رئيس الدولة بقيمة 900 مليون درهم، يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تحت إشراف الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بحسب"البيان".

خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة في مقر ديوان ولي عهد أبوظبي برئاسة جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبى تم استعراض مشروع مدينة محمد بن زايد السكني في إمارة الفجيرة ومشروع مستشفى الشيخ خليفة المركزي في الفجيرة إضافة إلى مشروعات إنشاء وإنجاز الطريق بين وادي القور والطريق الرابط بين دوار الهباب وطريق نزوى ومشروع إنشاء وإنجاز الطريق بين دبي - حتا وطريق الشارقة - كلباء مرورا بوادي القور ومشروع إنشاء وإنجاز طريق جديد لربط طريق الشيخ خليفة من منطقة مليحة مروراً بالمدام وحتى الشويب.