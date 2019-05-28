سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 11:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الأسهم الإيطالية تهبط جراء مخاوف الميزانية وفايننشال تايمز يصعد

الثلاثاء، 28 مايو 2019 11:05 ص
الأسهم الإيطالية تهبط جراء مخاوف الميزانية وفايننشال تايمز يصعد أسهم _ أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق

هبطت الأسهم الإيطالية أكثر من نصف بالمئة اليوم الثلاثاء لتدفع الأسواق الأوروبية للهبوط، حيث غطت المخاوف بشأن عجز ميزانية البلد على أنباء محادثات الاندماج بين فيات كرايسلر ورينو.

وبحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش، استقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي دون تغير يذكر، متخليا عن مكاسب سابقة، في حين نزل المؤشر الإيطالي الغني بأسهم البنوك 0.6 %.

كانت مصادر قالت لرويترز أمس الاثنين إن المفوضية الأوروبية ستبدأ على الأرجح إجراءات بحق إيطاليا الأسبوع المقبل لمخالفتها قواعد الدين للاتحاد، مما أدى لارتفاع عائدات السندات وتفاقم مخاوف الدائنين المصرفيين.

وارتفع المؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.3% بفضل مكاسب شركات التعدين بعد ارتفاع أسعار الحديد الخام الصيني.

وفي غياب أنباء الشركات وعناوين أخبار الخلاف التجاري الأمريكي الصيني، واصلت أسهم شركات السيارات المكاسب التي بدأتها يوم الاثنين بفضل آمال اندماج فيات كرايسلر ورينو، وارتفع سهما الشركتين أكثر من 1% لكل منهما.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

أسهم أوروبا تفتح مرتفعة بفضل اندماج محتمل لرينو وفيات

أسهم أوروبا تعوض جزء من خسائرها بعد إشارات من "ترامب" بشأن التجارة

أسهم أوروبا تتراجع بفعل ضغوط مخاوف الحرب التجارية

أسهم أوروبا تغلق مرتفعة وتخفيف قيود هواوى يدعم قطاع التكنولوجيا

أسهم أوروبا ترتفع بفعل الارتياح تجاه هواوى

اسهم

مؤشرات

اسهم ايطاليا

الاسواق الاوروبية

الحديد

اخبار الاقتصاد


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يونيو الأسبوع المقبل

بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يونيو الأسبوع المقبل

7 طرق لرفع مستوى السكر حال انخفاضه فى الدم أثناء الصيام

7 طرق لرفع مستوى السكر حال انخفاضه فى الدم أثناء الصيام

"تشريعية البرلمان" تستكمل مناقشة قانون استبدال عقوبة حبس الغارمات عقب عيد الفطر.. وتستطلع رأى "التضامن".. جدل حول تحديد موقع عمل الغارمة وحق المجنى عليه بعد رفض"العدل".. ومطالبات بالاعتماد على المجتمع المدنى

"تشريعية البرلمان" تستكمل مناقشة قانون استبدال عقوبة حبس الغارمات عقب عيد الفطر.. وتستطلع رأى "التضامن".. جدل حول تحديد موقع عمل الغارمة وحق المجنى عليه بعد رفض"العدل".. ومطالبات بالاعتماد على المجتمع المدنى

القطريون يعانون من قمع تميم.. أمير الدوحة يستغل دستور بلاده ويمنح نفسه صلاحيات لممارسة انتهاكات ضد المواطنين وأفراد أسرته الحاكمة.. وخبراء: يسعى لتمكين نظامه على حساب الدولة.. ومعارض: نجهز لتحركات ضده

القطريون يعانون من قمع تميم.. أمير الدوحة يستغل دستور بلاده ويمنح نفسه صلاحيات لممارسة انتهاكات ضد المواطنين وأفراد أسرته الحاكمة.. وخبراء: يسعى لتمكين نظامه على حساب الدولة.. ومعارض: نجهز لتحركات ضده

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات يوم الإثنين 27/5/2019

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات يوم الإثنين 27/5/2019

للمحجبات فى الصيف.. 6 أنواع من الطرح يجب أن تتوفر فى دولابك

للمحجبات فى الصيف.. 6 أنواع من الطرح يجب أن تتوفر فى دولابك

الرجوع الى أعلى الصفحة