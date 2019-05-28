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الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الثلاثاء، 28 مايو 2019 10:31 ص
الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة طقس حار - أرشيفية
كتب ــ أسامة عبد الحميد
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على باقى الانحاء نهارًا لطيف ليلا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس، مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 31 درجة.


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