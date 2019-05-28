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الأرصاد السعودية تحذر من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة

الثلاثاء، 28 مايو 2019 11:53 ص
الأرصاد السعودية تحذر من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة أمطار - صورة أرشيفية
كتبت جينا وليم
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حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الثلاثاء، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدى إلى جريان السيول على منطقة الباحة، وتشمل مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والعقيق والمخواة والمندق والحجرة وقلوة وغامد الزناد وبنى حسن والأجزاء المجاورة لها، تستمر إلى التاسعة والنصف مساء.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدنى بمنطقة الباحة، حسب وكالة الأنباء السعودية، الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات فى مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجارى الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

 


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