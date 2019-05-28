اعرف كل وسائل التواصل مع دار الإفتاء فى شهر رمضان

كتب لؤى على

دار الإفتاء المصرية لديها صفحات كثيرة على الفيس بوك وعلى باقى وسائل التواصل الاجتماعى، فى حالة البحث عن أدعية وفتاوى أو الرد على الأسئلة ببث مباشر علاوة على تقديمها نصائح تنظم كل أمور الحياة سواء كنت "أب أو أم أو أخ أو زوج أو زوجة" فالصفحة الرسمية مخصصة لهذا الأمر، وفيما يلى وسائل التواصل:



https://www.facebook.com/EgyptDarAlIfta/



أما لو محتاج تعرف أخبار دار الإفتاء وفضيلة المفتي وعلماء الدار فمن خلال صفحة دار الإفتاء المصرية المركز الإعلامي



https://www.facebook.com/EgyptDarAlIftaMedia/





- ولو مهتم بالفكر المتطرف وكيفية تحليله ومواجهته بشكل علمي وشرعي من متخصصين فلازم تتابع صفحة دار الإفتاء المصرية - مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة



https://www.facebook.com/InfedilizingFatwas/





- كمان أخبار المسلمين حول العالم وتفاعل دار الإفتاء المصرية مع قضاياهم من خلال صفحة دار الإفتاء المصرية - مرصد الإسلاموفوبيا





https://www.facebook.com/InfedilizingFatwas/





- أما تصريحات فضيلة المفتي فمن خلال صفحة



https://www.facebook.com/EgyptMufti/





- وخصص للفكر الداعشي والإرهابي صفحة ممكن تتابعها "داعش تحت المجهر"



https://www.facebook.com/QsisUnderTheMicroscope/





-ولو بتستخدم تويتر ادخل على الحساب الخاص بالدار على الرابط



https://twitter.com/EgyptDarAlIfta



-وطبعا الصور لها طابع خاص فممكن تتابع حساب انستجرام كمان

https://www.instagram.com/egyptdaralifta





-الفيديوهات القصيرة للفتاوى تجدها على قناة اليوتيوب



https://www.youtube.com/channel/UCScGoaiJ7oNtJAnzaj5QVVA



وقناة التليجرام



http://telegram.me/egyptdaralifta



