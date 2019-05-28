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اعرف جسمك.. كيف يتم تنظيم معدل ضربات القلب

الثلاثاء، 28 مايو 2019 11:30 م
اعرف جسمك.. كيف يتم تنظيم معدل ضربات القلب كيف يتم تنظيم معدل ضربات القلب
كتبت إيناس البنا
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يتم تنظيم معدل ضربات القلب عن طريق التوازن ، وهي عملية ينظم بها الجسم بيئته الداخلية أثناء تفاعله مع البيئة الخارجية..

التوازن في عملية لا إرادية وفقا لتقرير موقع " sciencing" ، وعلى الرغم من أن هناك العديد من العوامل التي تساهم في هذه العملية، إلا أنها في الغالب تتحكم فيها منطقة من الدماغ تسمى النخاع.

يلعب النخاع دورًا رئيسيًا في تنظيم معدل ضربات القلب،  فعندما يحتاج الجسم إلى المزيد من الأكسجين ، تطلق النخاع بعض الناقلات العصبية التي تتحكم في النشاط الكهربائي في القلب ، مما يسمح لمعدل ضربات القلب بزيادة أو نقصان حسب احتياجات الجسم.

ضربات القلب
ضربات القلب

 

قلب الإنسان يدور حوله كمية هائلة من الدم طوال حياته ، ينتقل الدم عبر غرف القلب الأربعة للقلب، إحدى هذه الغرف الأذين الأيمن ، تحتوي على العقدة الجيبية، والتي تعمل أيضا بمثابة جهاز تنظيم ضربات القلب،  ينظم الجهاز العصبي للجسم والناقلات العصبية والهرمونات العقدة الجيبية ويلعب دورًا كبيرًا في كيفية تنظيم الجسم لمعدل ضربات القلب.

كيفية تنظيم ضربات القلب
كيفية تنظيم ضربات القلب

 

المواد الكيميائية تنظيم ضربات القلب
 

الناقلات العصبية هي مواد أو مواد كيميائية تنشط الخلايا العصبية وتسمح لها بالتواصل مع الخلايا العصبية والعضلية الأخرى ، وتعمل مع  الأدرينالين على تنشيط الجهاز العصبى الودى ويسبب تسارع معدل ضربات القلب.

تؤثر هرمونات الغدة الدرقية على على جميع خلايا الجسم تقريبًا ، خاصة القلب، حيث تزيد من معدل ضرباته ، أثناء فرط نشاط الغدة الدرقية ، تكون مستويات هرمون الغدة الدرقية مرتفعة بشكل غير طبيعي وتُجبر القلب على النبض بمعدل يمكن أن يضر عضلة القلب.

 


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نبضات القلب

الناقلات العصبية

خلايا الجسم

الجهاز العصبى


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