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اعتقال شخص فى إيطاليا لوضعه قنبلة بالقرب من مقر حزب الرابطة

الثلاثاء، 28 مايو 2019 10:45 ص
اعتقال شخص فى إيطاليا لوضعه قنبلة بالقرب من مقر حزب الرابطة ماتيو سالفينى
كتبت فاطمة شوقى
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قامت قوات الشرطة الإيطالية، باعتقال شخص، بتهمة وضعه قنبلة بجوار مقر حزب الرابطة بمدينة تريفيزو، شمال البلاد.
 
ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية فقالت الشرطة فى بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، إنه "فى ختام تحقيق معقد ومفصل، أجرته نيابة مدينة البندقية المختصة بمكافحة المافيا والإرهاب، قامت بتنفيذ أمر اعتقال ضد شخص ينتمى الى بيئات إنفصالية فوضوية تمردية، والذى يُعتقد أن الشبهات تتركز من حوله بشدة، كونه أحد الأشخاص الذين وضعوا قنبلة فى مقر حزب الرابطة فى مدينة تريفيزو".
 
وأشارت الشرطة إلى أن أمر الاحتجاز الصادر من قبل مكتب المدعى العام فى مدينة البندقية، تمت المصادقة عليه من قبل قاضى بريشا، وهى المدينة التى تم تنفيذ الأمر فيها.
 
واختتمت بالقول إنه "سيتم تقديم تفاصيل العملية الأمنية خلال مؤتمر صحفى يعقد فى محكمة البندقية".
 

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