استمرار مكافحة الجراد الصحراوى بمحافظتى أسوان والوادى الجديد

تواصل الإدارة المركزية لمكافحة الافات، اتخاذ كافة الاجراءات لمكافحة الجراد الصحراوى ومحاصرته فى مواقع تواجده بالمناطق الحدودية.

وقال الدكتور عصام ياسين رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، إن جهود الإدارة مستمرة فى محاصرة الجراد ومكافحته بمحافظة أسوان وأيضا بمنطقة الأربعين بالوادى الجديد حيث قامت قاعدة الجراد بالخارجة التابعة للإدارة العامة للجراد مسح المناطق التى وردت منها بلاغات تفيد بوجود جراد صحراوى بدائرة نطاق الوادى الجديد فقد تمت أعمال الرصد فى بعض المناطق.

وأضاف "ياسين" أنه مازالت أعمال المسح والمكافحة للجراد الصحراوى مستمرة فى عملها فى المناطق المذكورة، مؤكدًا أن وزير الزراعة أعطى تعليمات بتوفير كل الدعم لمكافحة الإعداد المحدودة من الجراد الصحراوى التى يتم مكافحتها حاليا فى بعض المناطق الحدودية، لافتًا إلى جاهزية الإدارة على مدار الساعة للتعامل مع أى اسراب جراد فور الابلاغ عنها.