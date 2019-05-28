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استعدادات ضخمة وشوارع مكة تتزين بأعلام الدول المشاركة في القمم الثلاث

الثلاثاء، 28 مايو 2019 02:40 م
استعدادات ضخمة وشوارع مكة تتزين بأعلام الدول المشاركة في القمم الثلاث شوارع مكة
كتبت: إسراء أحمد فؤاد
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ازدانت شوارع وميادين مكة المكرمة بأعلام الدول المشاركة في أعمال القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، وتعقد في مكة المكرمة يومي الخامس والسادس والعشرين من الشهر الجاري، بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بحسب صحيفة الجزيرة السعودية.

وتنعقد القمة الإسلامية في دورتها العادية ويحضرها قادة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي من أجل بلورة موقف موحد تجاه القضايا والأحداث الجارية في العالم الإسلامي.

وقالت الصحيفة أنه في إطار الاستعدادات الضخمة التي تشهدها المملكة لاستضافة 3قمم خليجية وعربية وإسلامية، تُجرى تحضيرات إعلامية حثيثة تحت إشراف ومتابعة وزير الإعلام السعودى تركي الشبانة، من خلال 13 فريق عمل لمواكبة الحدث الكبير، وتسهيل مهمة عمل التجمع الإعلامي العالمي، باستضافة 390 إعلاميًا وصحفيًا دوليًا، و59 قناة عالمية.

وتقدم وزارة الإعلام السعودية خدماتها للضيوف من خلال أربعة مراكز إعلامية، كما تقيم معرضًا تعريفيًا في مقر إقامة الإعلاميين، يتكون من 11 جناحًا حكوميًا ومدنيًا لعرض المنجزات والتطورات وشرحها. وقال رئيس اللجنة الإعلامية للقمم الثلاث فهد بن حسن آل عقران: إنه بتوجيهات من وزير الإعلام؛ تبذل جهود كبيرة لتحقيق تغطية إعلامية غير مسبوقة، توازي حجم الحدث العالمي الذي يعقد في مكة المكرمة، متمثلاً في ثلاث قمم يحضرها 57 رئيس دولة.

وأوضح آل عقران أن عدداً من مسؤولي الدولة سيشاركون في مؤتمرات صحفية مباشرة مع الإعلاميين الدوليين والمحليين والقنوات ووكالات الأنباء على هامش القمة، مشيرًا إلى أنه تم إعداد برنامج زيارات للإعلاميين الدوليين لعدد من مرافق الدولة، لإطلاعهم على ما تحقق من نهضة وإنجازات في البلاد حتى الآن.

 

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