استطلاع: ارتفاع نسبة مؤيدى شخصية ترامب كرئيس إلى 40% من الأمريكيين

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أظهر استطلاع جديد للرأى زيادة نسبة الأمريكيين الذين يعتقدون أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يمتلك السمات الشخصية ومؤهلات القيادة التى ينبغى أن يتمتع بها الرئيس، لكنهم يظلون أقلية بين الأمريكيين، الأمر الذى يحافظ على كون تلك النقطة إحدى نقاط ضعف ترامب.

وبيّن الاستطلاع - الذى أجراه مركز (جالوب) الأمريكى الشهير للإحصاء - أن 40% من الأمريكيين باتوا يرون أن رئيسهم يمتلك السمات الشخصية ومؤهلات القيادة التى يجب أن يمتلكها الرئيس الأمريكي، وذلك مقارنة بـ33% كانوا يتبنون ذلك الرأى فى 2017.

وأشار "جالوب" - فى تقرير نشره على موقعه الإلكترونى اليوم الثلاثاء إلى أن من يتبنون ذلك الرأى لا يزالون أقلية بين الأمريكيين، وهو ما يجعل من شخصية ترامب إحدى نقاط ضعفه، لا سيما مقارنة مع سابقيه، موضحا أن نحو 60% من الأمريكيين كانوا يرون أن الرئيسين السابقين باراك أوباما وجورج بوش الابن يتمتعان بالسمات الرئاسية المناسبة، ولم تقل تلك النسبة عن 49% لأى من الرئيسين خلال فتراتهم.



ولفت إلى أن ارتفاع نسبة مؤيدى شخصية ترامب يأتى تماشيا مع ارتفاع نسبة الرضا عن أدائه، موضحا أن 47% من المشاركين فى الاستطلاع الأخير أبدوا تأييدهم لموقف ترامب فى القضايا التى تهمهم بشكل أكبر، الأمر الذى يجعله يتساوى فى هذا المعيار مع سابقيه الاثنين، وتحمل تلك النسبة زيادة كبيرة فى نسبة تأييده فى القضايا عن العامين السابقين، إذ حصل على تأييد 39% فقط من المشاركين فى استطلاع "جالوب" فى يوليو 2017.