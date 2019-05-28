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استجابة لـ"اليوم السابع".. محافظ القليوبية: رفع القمامة بقرية السد فى قليوب

الثلاثاء، 28 مايو 2019 04:35 ص
استجابة لـ"اليوم السابع".. محافظ القليوبية: رفع القمامة بقرية السد فى قليوب رفع القمامة بقرية السد فى قليوب
القليوبية إبراهيم سالم
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أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، إنه وجه حامد طلبه رئيس مدينة قليوب بسرعة رفع تراكمات القمامة بمدخل قرية السد التابعة لمركز قليوب، وذلك بعد نشر "اليوم السابع"، شكوى أحد المواطنين من انتشار القمامة بمدخل قرية السد التابعة لمركز قليوب محافظة القليوبية والتى تتسبب فى إعاقة الحركة المرورية بالقرية والمشاة.
 
 
وأكد المحافظ لـ"اليوم السابع"، أنه على الفور تم توجيه معدات مجلس المدينة والوحدات القروية القريبة لرفع تراكمات القمامة مشيرا إلى أنه تم رفع 200 طن قمامة ومخلفات بناء من مدخل القرية حفاظا على المواطنين من الروائح الكريهة وانتشار الأمراض، وتسهيلا للحركة المرورية بمدخل القرية، كما تم التنبيه بالرفع الدوري للقمامة وعدم تركها لتتراكم مرة أخرى.
 
 
وكان "اليوم السابع"، نشر شكوى لأحد مواطني القليوبية من انتشار القمامة بمدخل قرية السد التابعة لمركز قليوب محافظة القليوبية، قائلا: "نعانى نحن أهالى قرية السد التابعة للوحدة المحلية بطنان مركز قليوب من انتشار القمامة بمدخل القرية بشكل كبير، الأمر الذى يبعث للأهالى بروائح كريهة إضافة إلى انتشار الاوبئة والأمراض التى تنقل عن طريق الحشرات الطائرة".
 
 
الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية (1)
الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية (1)

الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية (2)
الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية (2)

الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية (3)
الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية (3)

الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية (4)
الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية (4)

الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية (5)
الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية (5)

الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية (6)
الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية (6)

 


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