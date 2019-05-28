استجابة لـ"اليوم السابع".. حملة مكبرة لإزالة القمامة من قرية شبرابابل بالمحلة

الغربية – عادل ضرة

شنت الوحدة الوحدة المحلية لقرية شبرابابل مركز المحلة بمحافظة الغربية، حملة نظافة مكبرة بشوارع القرية، فى استجابة سريعة لما نشره "اليوم السابع" بعنوان" أهل قرية شبرابابل بالمحلة: تراكم القمامة يصيبنا بالأمراض".

حيث تم الاستعانة بمعدات الوحدة المحلية ورفع القمامة المتراكمة بالشوارع، وبجوار المنازل، وعلى جانبى المصارف والمجارى المائية.

وكان أهالى قرية شبرابابل قد اشتكوا، من انتشار القمامة فى الشوارع وبجوار المنازل، وعلى جانبى المصارف والمجارى المائية، دون تحرك مسؤولى الوحدة المحلية للقرية والتدخل لرفعها، ما تسبب فى انتشار الكلاب الضالة والحشرات والفئران التى تهاجمهم، إلى جانب انتشار الناموس والذباب والأمراض الناتجة عن تراكمات القمامة.