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ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بأسهم العقار والاتصالات

الثلاثاء، 28 مايو 2019 01:21 م
ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بأسهم العقار والاتصالات بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى
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ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وسط صعود 9 قطاعات.
 
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.76% رابحاً 42.69 نقطة ليغلق عند مستوى 5671.36 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.04% رابحاً 63.37 نقطة ليغلق عند مستوى 6153.91 نقطة، واستقر مؤشر السوق الرئيسى عند مستوى 4734.14 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 108.1 مليون سهم بقيمة 34.6 مليون دينار كويتى عبر 6080 صفقة.
 
وارتفعت 9 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.96%، تلاه قطاع العقار بنسبة 1.35%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.07%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.90%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.70%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.41%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.35%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.31%.
 
وجاء سهم "أرجان" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، تلاه منشآت بنسبة 7.23%، ثم المنار بنسبة 6.46%، فيما تصدر سهم "السورية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 14.29% ثم الرأى بنسبة 6.98%، ثم المدن بنسبة 6.38%.
 

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