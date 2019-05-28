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الثلاثاء، 28 مايو 2019 04:24 ص
خالد صلاح
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ارتفاع ضحايا حادث الطعن فى اليابان إلى 19 مصابا

الثلاثاء، 28 مايو 2019 04:10 ص
ارتفاع ضحايا حادث الطعن فى اليابان إلى 19 مصابا جانب من حادث الطعن فى اليابان
طوكيو أ ش أ
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أصيب 19 شخصاً على الأقل بجروح، بينهم أطفال طعنا بسكين فى هجوم شنه فجر اليوم الثلاثاء رجل فى مدينة كاوازاكى، الضاحية الجنوبية لطوكيو، بحسب ما أفادت فرق الإطفاء، مرجحة أن يكون اثنان من الجرحى قد فارقا الحياة نظرا لأن "مؤشراتهما الحيوية معدومة".

وقال كييشى هاياكاوا المتحدث باسم فرق الإطفاء فى كاوازاكي، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الفضائية إن "عدد الجرحى حتى الآن 19، بينهم اثنان جروحهما بالغة ومؤشراتها الحيوية معدومة".

وكان متحدث آخر باسم الدائرة نفسها قال فى وقت سابق، إنهم تلقوا نداء استغاثة فى الساعة 07,44 صباحاً يفيد بأن أربعة تلامذة فى المرحلة الابتدائية تم طعنهم بسكين"، من جهتها، قالت الشرطة إنها اعتقلت مشتبهاً به، من دون مزيد من التفاصيل.

وبحسب شبكة "أن أتش كي" التلفزيونية العمومية فإن المهاجم طعن نفسه أيضا مما أدى لإصابته بجروح خطرة، وأوضحت الشبكة أن ثلاثة من الجرحى بحالة حرجة، مشيرة إلى أنّه تم العثور على أداة الجريمة (سكين) فى موقع الهجوم، لكن هذه المعلومة لم يؤكدها مصدر رسمي.

ووقع الهجوم فى متنزه يقع قرب محطة للقطارات، بحسب الإعلام المحلي، وأظهرت لقطات بثتها قنوات التلفزيون المحلية عددا من سيارات الشرطة والإسعاف والإطفاء فى مكان الهجوم، فى حين نصبت الطواقم الطبية خيما فى المكان لمعالجة الجرحى.

إجلاء المصابين إلى المستشفيات
إجلاء المصابين إلى المستشفيات

 

انتشار رجال الأمن بموقع الحادث
انتشار رجال الأمن بموقع الحادث

 

فرض طوقا أمنيا
فرض طوقا أمنيا

 


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