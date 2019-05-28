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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء، 28 مايو 2019 10:22 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 14025 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 2108 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 17404 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 603 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 1540 نقطة.


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