ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات وسط صعود جماعى للقطاعات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.57% رابحا 14.63 نقطة ليصل إلى مستوى 2589.61 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 66.9 مليون سهم محققة ما قيمته 59.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 1558 صفقة على31 سهما، وارتفع 22 سهما، فيما انخفضت 7 أسهم، واستقر سهمين.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 3.64%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 2.32%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.39%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.24%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.09%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.82%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.47%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 8.05%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين بنسبة 4.45%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة الصفوة مباشر بنسبة 9.92%، ثم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 9.64%.