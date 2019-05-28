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ارتفاع المؤشر السعودية بنسبة 2% بختام التعاملات و28 مليار ريال قيمة التداول

الثلاثاء، 28 مايو 2019 03:33 م
ارتفاع المؤشر السعودية بنسبة 2% بختام التعاملات و28 مليار ريال قيمة التداول بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 2.02% رابحاً 168.93 نقطة ليغلق عند مستوى 8550.90 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.24% رابحاً 42.27 نقطة ليغلق عند مستوى 3455.86 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 731.7 مليون سهم بقيمة 28.8 مليار ريال، وارتفعت أسهم 107 شركة، فيما تراجعت 69 شركة.
 
وارتفع 16 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 6.26%، تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 5.87%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 5.36%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 4.85%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 4.52%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 3.11%.
 
وجاء سهم "أسمنت القصيم" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.90%، تلاه أسمنت الشرقية بنسبة 9.58%، ثم السعودى الفرنسى بنسبة 9.46%، فيما تصدر سهم "متطورة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3.55% ثم الأسمنت السعودى بنسبة 3.54%، ثم وقت اللياقة بنسبة 3.11%.
 

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