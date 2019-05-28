اختيار نقابة المهندسين المصرية نائبًا لرئيس اتحاد المهندسين الأفارقة

قال المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق نقابة المهندسين، إن النقابة حصلت على موافقة على توليها مهام منصب نائب رئيس اتحاد المهندسين الأفارقة، وتمثيل دول شمال إفريقيا، "مصر، ليبيا، السودان، موريتانيا، تونس، الجزائر، المغرب" بالاتحاد، مشيرا إلى أن ذلك يأتى بالتزامن مع النشاط الذى تبذله النقابة خلال الفترة الماضية، خاصة فى دول حوض النيل.

وأوضح شفيق، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن النقابة تولى اهتمام لتوطيد العلاقات مع الدول العربية أيضا فيما يتعلق بالجانب الهندسى، موضحا أن النقابة استقبلت منذ فترة وجيزة مؤتمر المهندسات العربيات، ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع للجنة المهندسين الاستشاريين بالاتحاد فى 26 و27 سبتمبر المقبل بالأردن، فضلًا عن اجتماع ممثلى هيئة مكاتب اتحاد المهندسين العرب فى يوليو بلبنان.

ولفت أمين صندوق نقابة المهندسين، إلى أنه سيتم عقد اجتماع لرؤساء الهيئات الهندسية، فى تونس فى 26 يونيو المقبل بالتنسيق مع الفاو واليونسكو بخصوص الزراعة وعلاقتها بالهندسة.