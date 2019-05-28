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احتفالا باليوم العالمى للتبغ 31 مايو.. أرقام صادمة عن ضحايا التدخين

الثلاثاء، 28 مايو 2019 02:03 م
احتفالا باليوم العالمى للتبغ 31 مايو.. أرقام صادمة عن ضحايا التدخين تدخين
كتبت فاطمة شوقى
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تسبب تعاطى التبغ فى وفاة 56 ألفا و122 مواطنا إسبانيًّا فوق سن 34 سنة خلال عام واحد، كان قرابة 55% منهم بسبب سرطان الرئة وأمراض الجهاز التنفسى.

وقال موقع "انفو ساليس" الإسبانى فى تقرير نشره  بمناسبة اليوم العالمى للتبغ الذى يُحتفل به فى 31 مايو من كل عام، إن التبغ هو المسبب الرئيسى لمرض سرطان الرئة، ومرض الانسداد الرئوى المزمن، إضافة إلى أنه عامل مباشر وراء الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوى والأنفلونزا والسل وتفاقم نوبات الربو.

وتشير الجمعية الإسبانية لعلم الأوبئة إلى أن حالة من كل أربع حالات وفاة بسبب سرطان الرئة وأمراض الجهاز التنفسى الأخرى تعزى إلى استهلاك التبغ، وذلك قبل بلوغ سن 65 سنة، وأكدت وزارة الصحة الإسبانية تمويل العلاج ضد التبغ خلال العام 2019/ 2020، وشددت الوزيرة ماريا لويزا كارسيدو على العمل جنبا إلى جنب مع المفوضية الأوروبية من أجل مكافحة التدخين.

وأضافت وزيرة الصحة الإسبانية: "إنها قضية يمكننا أن نتحدث فيها بهدوء أكبر، لكننا نواصل العمل على مكافحة التدخين قبل كل شىء، وسنواصل الحديث فى المستقبل عندما تكون هناك خطوط واضحة فى كل الاتحاد الأوروبى".

 


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امراض الجهاز التنفسى

استهلاك التبغ

اليوم العالمى للتبغ

اضرار التدخين


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