إنشاء 8 مدارس لتعليم المرأة قيادة السيارات بالسعودية من ضمنهم مكة المكرمة

كتب مصطفى عنبر

أعلنت شركة تطوير التعليم بالسعودية، عن عزمها إنشاء ثمانى مدارس لتعليم المرأة قيادة السيارات خلال العام الميلادى الحالى، في ثماني مدن بينها مكة المكرمة-وفقا لموقع "سبق" السعودى

جاء ذلك على ضوء توقيع مذكرة تعاون لتوطين مدارس تعليم القيادة مؤخرًا، بين وزارة العمل السعودية وشركة تطوير القابضة وصندوق الموارد البشرية "هدف".

وجاء توقيع المذكرة تجسيدًا لمبدأ الشراكة المستدامة القائمة على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تعاون الجهات الحكومية والقطاع الخاص البناء، ومشاركتها في التنمية وتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020، وصولًا للأهداف البعيدة للرؤية الوطنية 2030، وذلك على ضوء صدور الأمر الملكى بتاريخ 6 محرم 1439 القاضي بالسماح للمرأة بالقيادة، وحيث تم إسناد بناء وتشغيل مدارس تعليم القيادة في ثماني مناطق في المملكة لشركة تطوير التعليم من قِبل الإدارة العامة للمرور.

وتهدف إلى دعم الوظائف المستحدثة من خلال إنشاء وتشغيل 8 مدارس لتعليم قيادة المركبات في العام 2019، بواقع 9 آلاف وظيفة بحلول عام 2022.

وتشمل المدن التي ستشهد افتتاح مدارس لتعليم المرأة قيادة السيارات فيها خلال عام 2019 الحالي: مكة المكرمة، وحائل، وعرعر، ونجران، وجازان، والمدينة المنورة، والجوف، وأبها.