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الثلاثاء، 28 مايو 2019 01:34 م
خالد صلاح
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إلغاء 80 رحلة جوية بمطار سخيبول الهولندى بسبب إضراب النقل العام

الثلاثاء، 28 مايو 2019 01:26 م
إلغاء 80 رحلة جوية بمطار سخيبول الهولندى بسبب إضراب النقل العام مطار سخيبول ـ صورة أرشيفية
امستردام (أ ش أ)
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ألغت السلطات بمطار "سخيبول" بالعاصمة الهولندية أمستردام حوالى 80 رحلة جوية؛ بسبب إضراب النقل العام فى جميع أنحاء البلاد.

وذكرت شبكة "ايه بى سى" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن سلطات المطار حذرت الركاب من إمكانية حدوث تأخيرات بسبب اضطراب حركة النقل الناجمة عن تراجع عدد القطارات التى يتم تشغيلها بين المطار وأمستردام إلى 4 قطارات فقط فى الساعة بدلا من 25 قطارا.

وكانت النقابات العمالية قد دعت إلى تنظيم إضراب لمدة يوم واحد، كجزء من حملة ضد رفع سن التقاعد إلى 67 عاما، ما أدى إلى وقف حركة معظم الحافلات والقطارات والترام والعبارات.

 


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