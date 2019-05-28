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إعرف مراحل سداد مستحقات الشركات فى برنامج رد الأعباء × 6 معلومات

الثلاثاء، 28 مايو 2019 02:00 ص
إعرف مراحل سداد مستحقات الشركات فى برنامج رد الأعباء × 6 معلومات أموال - أرشيفية
كتب إسلام سعيد
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بحثت وزارتا الصناعة والتجارة والمالية آليات سداد مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وتم التوافق على عدد من الإجراءات نستعرضها فى النقاط التالية:
 
- سيتم صرف مستحقات الشركات حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2017 .
 
- تسوية المستحقات الضريبية على الشركات لصالح مصلحة الضرائب.
 
- الاتفاق على اختيار أكبر 68 شركة من الشركات المصدرة التى تمثل 6 قطاعات تصديرية وبدء التنفيذ.
 
- تسوية مستحقات الشركات لدى صندوق دعم الصادرات مقابل التزاماتها الضريبية المستحقة لمصلحة الضرائب.
 
- مستقبلا سيتم تسوية مستحقات الشركات مقابل باقى أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية، بالإضافة إلى مستحقات جهات حكومية أخرى مثل التأمينات الاجتماعية والكهرباء.
 
- عقد اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات لاعتماد آليات البرنامج الجديد النصف الثانى من شهر يونيه المقبل.

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تنمية الصادرات

اخبار الاقتصاد

برنامج رد الأعباء

صادرات مصر


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