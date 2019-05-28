إعرف مراحل سداد مستحقات الشركات فى برنامج رد الأعباء × 6 معلومات

كتب إسلام سعيد

بحثت وزارتا الصناعة والتجارة والمالية آليات سداد مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وتم التوافق على عدد من الإجراءات نستعرضها فى النقاط التالية:

- سيتم صرف مستحقات الشركات حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2017 .

- تسوية المستحقات الضريبية على الشركات لصالح مصلحة الضرائب.

- الاتفاق على اختيار أكبر 68 شركة من الشركات المصدرة التى تمثل 6 قطاعات تصديرية وبدء التنفيذ.

- تسوية مستحقات الشركات لدى صندوق دعم الصادرات مقابل التزاماتها الضريبية المستحقة لمصلحة الضرائب.

- مستقبلا سيتم تسوية مستحقات الشركات مقابل باقى أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية، بالإضافة إلى مستحقات جهات حكومية أخرى مثل التأمينات الاجتماعية والكهرباء.

- عقد اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات لاعتماد آليات البرنامج الجديد النصف الثانى من شهر يونيه المقبل.