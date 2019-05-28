إعادة تأهيل عربات الترام بالإسكندرية استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية

الإسكندرية - جاكلين منير

أصدر المهندس محمد زكريا رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، تعليمات بإعادة تأهيل ورفع كفاءة قطارات وعربات ترام الرمل، حيث تم رفع كفاءة القطار رقم 179 داخل ورش مصطفى كامل، حيث تم تجديده وتطويره الأجزاء الميكانيكية والكهربائي والجسم الداخلى والخارجى، مؤكداً أن الهيئة تسعى لأن يكون الترام الوسيلة الرئيسية الأولى لنقل الركاب على مستوى وسائل النقل بالمحافظة.



من جانبه، قال مهندس محمد الغزولى المتحدث الإعلامى باسم هيئة النقل العام بالإسكندرية، أن الهيئة تستعد حاليًا لاستقبال كأس الأمم الإفريقية، حيث أصدر المهندس محمد زكريا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، توجيهاته بشن حملة نظافة فى شارع الأمان نظافة حرم الترام بشارع الأمان بالورديان، وذلك فى إطار الاستعدادات لبطولة إفريقيا، مؤكدًا أن هيئة النقل العام بالإسكندرية تعمل دائماً على راحة المواطنين للوصول للأفضل بالتعاون بين الجميع الذى يهدف إلى النجاح.



يذكر أن خط ترام الرمل يقدم 5 ملايين رحلة يوميًا، و يستوعب الجزء الشرقى ووسط المدينة ما يقرب من 83% من هذه الرحلات، حيث يبلغ طول مسافة ترام الرمل 15 كم وبه 4 خطوط و37 مزلقانًا بإجمالى 42 عربة ترام.