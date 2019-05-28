سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 09:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إعادة تأهيل عربات الترام بالإسكندرية استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية

الثلاثاء، 28 مايو 2019 09:00 م
إعادة تأهيل عربات الترام بالإسكندرية استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية جانب من الترام
الإسكندرية - جاكلين منير
إضافة تعليق

أصدر المهندس محمد زكريا رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، تعليمات بإعادة تأهيل ورفع كفاءة قطارات وعربات ترام الرمل، حيث تم رفع كفاءة القطار رقم 179 داخل ورش مصطفى كامل، حيث تم تجديده وتطويره الأجزاء الميكانيكية والكهربائي والجسم الداخلى والخارجى، مؤكداً أن الهيئة تسعى لأن يكون الترام الوسيلة الرئيسية الأولى لنقل الركاب على مستوى وسائل النقل بالمحافظة.
 

من جانبه، قال مهندس محمد الغزولى المتحدث الإعلامى باسم هيئة النقل العام بالإسكندرية، أن الهيئة تستعد حاليًا لاستقبال كأس الأمم الإفريقية، حيث أصدر المهندس محمد زكريا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، توجيهاته بشن حملة نظافة فى شارع الأمان نظافة حرم الترام بشارع الأمان بالورديان، وذلك فى إطار الاستعدادات لبطولة إفريقيا، مؤكدًا أن هيئة النقل العام بالإسكندرية تعمل دائماً على راحة المواطنين للوصول للأفضل بالتعاون بين الجميع الذى يهدف إلى النجاح.
 

يذكر أن خط ترام الرمل يقدم 5 ملايين رحلة يوميًا، و يستوعب الجزء الشرقى ووسط المدينة ما يقرب من 83% من هذه الرحلات، حيث يبلغ طول مسافة ترام الرمل 15 كم وبه 4 خطوط و37 مزلقانًا بإجمالى 42 عربة ترام.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

فيديو وصور.. وصول الترام الجديد لورش النقل العام بالإسكندرية تمهيدا لبدء التشعيل

النقل العام بالإسكندرية: بدء تشغيل أول وحدة ترام مفصلى خلال20 يوما

"النقل العام" بالإسكندرية نستهدف تطبيق نظام "التذكرة الموحدة" بالمحافظة

صور.. "النقل العام" بالإسكندرية تنظم معرض لتراث الترام ومراحل تطوره

اخبار الاسكندرية

ترام الاسكندرية

ترام الرمل

النقل العام

اخبار مصر

امم افريقيا


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"سوبر كورة" ينشر أول تعليق للزمالك بخصوص إلغاء نتيجة الكونفدرالية

"سوبر كورة" ينشر أول تعليق للزمالك بخصوص إلغاء نتيجة الكونفدرالية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. اعرف نتيجتك

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. اعرف نتيجتك

5 عقبات تخطاها الزمالك نحو تحقيق لقب الكونفدرالية.. إصابة فرجانى ساسى.. أخطاء الحكام الأفارقة المتكررة.. ضغط المباريات المتتالى.. أزمة الحارس الواحد فى النهائى.. ولوغاريتمات جروس فى التغييرات

5 عقبات تخطاها الزمالك نحو تحقيق لقب الكونفدرالية.. إصابة فرجانى ساسى.. أخطاء الحكام الأفارقة المتكررة.. ضغط المباريات المتتالى.. أزمة الحارس الواحد فى النهائى.. ولوغاريتمات جروس فى التغييرات

الحكومة تتبنى 4 برامج لزيادة الشفافية ومواجهة الفساد والبيروقراطية بالجهاز الإدارى للدولة.. برامج تدريبية لمسئولى التخطيط فى كافة الوزارات.. وميكنة العديد من الخدمات وربطها بمنصة تبادل الخدمات والبوابة الحكومية

الحكومة تتبنى 4 برامج لزيادة الشفافية ومواجهة الفساد والبيروقراطية بالجهاز الإدارى للدولة.. برامج تدريبية لمسئولى التخطيط فى كافة الوزارات.. وميكنة العديد من الخدمات وربطها بمنصة تبادل الخدمات والبوابة الحكومية

5 مشروبات غير تقليدية تنظم السكر فى الدم.. أهمها عصير الطماطم والبامية

5 مشروبات غير تقليدية تنظم السكر فى الدم.. أهمها عصير الطماطم والبامية

اتحاد الكرة يؤجل إعلان المواعيد النهائية لمؤجلات الدورى والكأس 24 ساعة

اتحاد الكرة يؤجل إعلان المواعيد النهائية لمؤجلات الدورى والكأس 24 ساعة

الرجوع الى أعلى الصفحة