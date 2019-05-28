إصلاح هبوط أرضى لتحقيق السيولة المرورية غرب الإسكندرية.. صور

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلنت إدارة الطرق انتهاء إصلاح الهبوط الأرضى بشارع الهاويس، حيث تبلغ مساحة الهبوط سطحيا 3-4م وداخليا 2 متر تقريبا وعمق واحد ونصف متر، وتبين أن الهبوط جاف وطبيعى، حيث تم التنسيق مع مديرية الطرق والنقل لمعالجة ورصف الهبوط.

وأكد الحى أنه جارى العمل لردم الحفر والمطبات بباقى الشوارع لتيسير الحركة المرورية وحفاظا على سلامة المواطنين، وذلك بوجود مدير عام إدارة الطرق ورئيس قسم المرافق بالحى.

وفى نفس السياق، تابع العميد خالد كشك رئيس حى ثان المنتزه، أعمال الرصف ورفع الكفاءة، التى تتم بقطاعات شارع 30 عرامة، والتى تتم من قبل مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية، وتمت أعمال الرصف ورفع الكفاءة لحوالى 250 م2، بمتابعة مسئولى الطرق والخدمات بالحى، وجاءت تلك الأعمال فى إطار تنفيذ الحى لرفع كفاءة الطرق والتى تساهم فى تحقيق الأمن والسلامة والسيولة المرورية وتسهيل حركة النقل والمواصلات وذلك لرفع المعاناة عن المواطنين.

إصلاح الهبوط الأرضى

الهبوط الأرضى