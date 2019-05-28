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الثلاثاء، 28 مايو 2019 06:06 م
خالد صلاح
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إصلاح كسر ماسورة 1000 م لمياه الشرب غرب الإسكندرية

الثلاثاء، 28 مايو 2019 04:58 م
إصلاح كسر ماسورة 1000 م لمياه الشرب غرب الإسكندرية إصلاح كسر ماسورة لمياه الشرب غرب الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير
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أعلنت إدارة الطرق ورئيس قسم المرافق بحى غرب الإسكندرية،الانتهاء من أعمال إصلاح ماسورة المياه المكسورة  1000م بطريق القبارى السريع قبلى غرب الإسكندرية.

 

يأتى ذلك بناء على تعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوة وتوجيهات اللواء هشام كمال رئيس حي غرب للاهتمام بالمظهر الجمالى وعودة الثغر لسابق عهدها.

 

وجاري متابعة الأعمال لحين الانتهاء من باقي أعمال إعادة الشئ لأصله وذلك بوجود مدير إدارة الطرق ورئيس قسم المرافق بالحي ومسؤولي مديرية الطرق والنقل.

 

من جهة أخرى قام المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بتلقي عدد (44) طلبا متنوعا من المواطنين وتم الرد على (26) طلبا وجارى اتخاذ اللازم للرد على باقي الطلبات المقدمة والمتابعة مع الإدارات المختصة.


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