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إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالحدائق والأمن يضبط المتهمين

الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:31 م
إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالحدائق والأمن يضبط المتهمين مشاجرة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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أصيب 6 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية فى حدائق القبة، بسبب الخلاف على شراء العصائر وتم ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة.
 
 
تلقى المقدم خالد سيف رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، بلاغا بمشاجرة ومصابين بشارع المطراوى بدائرة القسم، وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وتبين حدوث مشاجرة بين 8 اشخاص بينهم 6 مصابين.
 
 
وانتقل رجال المباحث، تبين حدوث مشادة كلامية بين الثانى والرابع اثناء قيامهما بشراء بعض المشروبات، من إحدى محلات العصائر الكائنة بمحل البلاغ تطورت إلى مشاجرة، قام على أثرها الطرفان بالتعدى بالضرب على بعضهما البعض، وحال تقابل الطرفان بمحل البلاغ لمحاولة الصلح، بينهما حدث مشادات كلامية تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها الطرفين بالتعدى على بعضهما بالضرب بالأسلحة المضبوطة ونتج عن ذلك الإصابات المذكورة .
 
 
وتمكنت وحدة مباحث القسم، من ضبط الطرفان والأسلحة النارية المستخدمة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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