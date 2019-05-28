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الثلاثاء، 28 مايو 2019 08:28 م
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إصابة 6 أشخاص فى حادثى سير ببنى سويف

الثلاثاء، 28 مايو 2019 07:40 م
إصابة 6 أشخاص فى حادثى سير ببنى سويف حادث تصادم أرشيفية
بنى سويف أيمن لطفى
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أصيب ستة أشخاص فى حادثى سير منفصلين على الطريقين الزراعى والصحراوى الغربى ببنى سويف.

وتلقى مدير أمن بنى سويف اللواء أشرف عز العرب إخطارين منفصلين الأول من مأمور مركز شرطة ناصر العميد يحيى محفوظ، مساء اليوم الثلاثاء، بتصادم مركبتى توك توك أمام كوبرى السوق بقرية أشمنت على الطريق الزراعى القاهرة - أسيوط ونتج عن الحادث إصابة كل من : رمضان سيد فرحات 21 سنة سائق توك توك إشتباه كسر بالفك السفلى وجروح وسحجات متفرقة - كريم محمد رمضان 18 سنة، طالب، جروح وسحجات متفرقة - محمود مجدى محمود 31 سنة، بدون عمل، إشتباه كسر بالضلوع - صباح محمود قرنى 40 سنة إشتباه كسر بالقدم اليمنى، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى ناصر المركزى لتلقى العلاج اللازم.

والإخطار الثانى من مركز شرطة سمسطا يفيد انقلاب سيارة ملاكى على طريق القاهرة أسيوط الصحراوى بحرى كمين سمسطا باتجاه القاهرة، ما أدى إلى إصابة محمود يحيى عفيفى 35 سنة، مقيم الدقهلية، مهندس زراعى، اشتباه كسر بالذراع الأيسر - إبراهيم محمد عشماوى، الغربية، مهندس زراعى، 29 سنة، كدمات وسجحات بالجسم وتم نقلهم إلى مستشفى سمسطا المركزى.


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