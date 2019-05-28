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الثلاثاء، 28 مايو 2019 06:57 م
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إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بمحور صلاح سالم اتجاه مصر الجديدة

الثلاثاء، 28 مايو 2019 05:47 م
إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بمحور صلاح سالم اتجاه مصر الجديدة حادث تصادم سيارتين بمحور صلاح سالم اتجاه مصر الجديدة
كتب عبد الرحمن سيد
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أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمحور صلاح سالم أمام المسجد الرحمن الرحيم، واصطدمت إحدى السيارات بالجزيرة الوسطى للطريق، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية أمام القادم من نفق الأزهر اتجاه مصر الجديدة، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث وتقوم الخدمات المرورية بتسيير حركة السيارات.

تلقى المقدم وائل عجاج رئيس غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بمحور صلاح سالم بوقوع حادث مرورى، وتم إبلاغ اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، وأمر بانتقال الخدمات للمكان لتنظيم حركة المرور.

 

تصادم سيارتين
تصادم سيارتين

 

حادث مرورى
حادث مرورى

 


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حادث بمحور صلاح سالم

زحام مرورى بالطريق

مرور القاهرة

تصادم سيارتين


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