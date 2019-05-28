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إصابة شخصين فى إطلاق نار بمدينة فرانكفورت الألمانية

الثلاثاء، 28 مايو 2019 11:08 م
إصابة شخصين فى إطلاق نار بمدينة فرانكفورت الألمانية الشرطة الألمانية
وكالات
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قال متحدث باسم الشرطة بمدينة فرانكفورت الألمانية، اليوم الثلاثاء، إن الشرطة ألقت القبض على 4 أشخاص وضبطت سلاحا ناريا وسكينا خلال عملية أمنية موسعة أعقبت شجارا وقع وسط المدينة.

وأشار المتحدث إلى أن إطلاق نار قد حدث خلال شجار مما أدى إلى إصابة شخص برصاصة فى ساقه وآخر بجروح قطعية. وكانت الشرطة قد ناشدت المواطنين عبر حسابها على موقع تويتر تجنب ساحة كونستابلر فاخه، المخصصة للمشاة، وسط المدينة.

ولم تكشف الشرطة أسباب وخلفيات المشاجرة وكذلك هوية الشخص المصاب والأربعة الذين ألقي القبض عليهم حتى ساعة إعداد هذا الخبر. واكتفى المتحدث بالقول إن الشرطة بدأت تحقيقاتها للوقوف على تفاصيل الجريمة وخلفيتها.

 

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