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إصابة أمين شرطة ومهندس فى حادث انقلاب سيارة على طريق "المحلة - طنطا"

الثلاثاء، 28 مايو 2019 11:52 م
إصابة أمين شرطة ومهندس فى حادث انقلاب سيارة على طريق "المحلة - طنطا" إسعاف - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل
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شهد طريق المحلة طنطا بمحافظة الغربية، إصابة أمين شرطة ومهندس، فى حادث انقلاب سيارة أمام قرية شبشير الحصة مركز طنطا، وتم نقلهما لمستشفى المجمع الطبي بطنطا، وتحويلهما لمستشفى طنطا الجامعى.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، اخطارًا من مأمور مركز طنطا بانقلاب سيارة على طريق "المحلة - طنطا" إمام قرية شبشير الحصة مركز طنطا، وأسفر الحادث عن إصابة أمين شرطة ومهندس بإصابات متفرقة، وتم نقلهما لمستشفى المجمع الطبي بطنطا، وتحويلهما لمستشفى طنطا الجامعى.


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