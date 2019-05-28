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إحلال وتجديد 8 مراكز لصرف أدوية السكر والضغط لـ100 مليون صحة بالقاهرة والسويس

الثلاثاء، 28 مايو 2019 07:35 م
إحلال وتجديد 8 مراكز لصرف أدوية السكر والضغط لـ100 مليون صحة بالقاهرة والسويس أدوية مرض السكر
كتب وليد عبد السلام
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أكدت الدكتورة ريهام غلاب مستشار وزارة الصحة والسكان لشئون تعزيز الرعاية الصحية، أنه جارى إحلال وتجديد مجموعة من مراكز الإحالة الخاصة بصرف أدوية السكر والضغط الخاصة بمبادرة 100 مليون صحة .
 

وقالت الدكتورة ريهام عادل لـ"اليوم السابع"، أنه يتم إحلال وتجديد 6 مراكز بالقاهرة و2 بالسويس، وجارى التفكير فى زيادة عدد مراكز الإحالة بالجمهورية لتوفير الخدمة للمواطنينن .
 

وأضافت مستشار وزارة الصحة والسكان، أنه تم تحويل صفحة 100 مليون صحة على السوشيال ميديا إلى حملة صحتنا فى أسلوب حياتنا، للتوعية بنمط الحياة الصحى السليم والتغذية الصحية التى تقى من الإصابة بالأمراض والأزمات الصحية .

 


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