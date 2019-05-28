إحالة 6 متهمين بحيازة أسلحة نارية ومقاومة السلطات بالوراق للجنايات

كتب أحمد الجعفرى

أحالت النيابة العامة بشمال الجيزة 6 متهمين إلى محكمة الجنايات؛ على خلفية اتهامهم بمقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والشروع فى قتل شرطيين.

جاء أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما تسلمت النيابة العامة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، واستمعت لأقوال ضابط الواقعة مجرى التحريات، وورد التقارير الفنية والمعملية واكتمال أدلة الثبوت حول الواقعة.

فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها خاصة مرتكبى جرائم تجارة المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة ، فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع مديرية أمن الجيزة بؤرة إجرامية بمنطقة الوراق بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة لتجارة المواد المخدرة بعزبة "الخلايفة" ، وعقب تقنين الإجراءات خرجت قوة أمنية لضبطهم.

فوجئت قوات الأمن بإطلاق نار من قبل المتهمين، فحدث تبادل إطلاق بين الطرفين، حتى تمكنت أجهزة الأمن من السيطرة على الأوضاع، وتمكنت من ضبط كميات من الأسلحة النارية والذخيرة بحوزة المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.