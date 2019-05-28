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أوناش المرور ترفع حطام حادث تصادم محور صلاح سالم وأتوبيس معطل بكوبرى المطار

الثلاثاء، 28 مايو 2019 06:09 م
أوناش المرور ترفع حطام حادث تصادم محور صلاح سالم وأتوبيس معطل بكوبرى المطار ونش مرورى - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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رفعت أوناش المرور، أتوبيس نقل معطل أعلى كوبرى المطار، وتم سحب جميع الكثافات المرورية التى ظهرت للقادم من مصر الجديدة حتى النزهة والمطار والقادم من جوزيف تيتو اتجاه الكلية الحربية ونفق المرغنى، كما تم رفع حطام حادث سيارتين بمحور صلاح سالم وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

كان المقدم وائل عجاج رئيس غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، تلقى بلاغا من الخدمات المعينة فى بكوبرى المطار بأتوبيس معطل وحادث تصادم بمحور صلاح سالم، تسبب فى كثافات مرورية، وتم إبلاغ اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور وأمر بانتقال رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

 

 


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صور.. كثافات مرورية بكوبرى المطار اتجاه النزهة بسبب تعطل أتوبيس نقل عام

اتوبيس بكوبرى المطار

محور صلاح سالم

كثافات مرورية بالنزهة

ادارة مرور القاهرة


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