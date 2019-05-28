أوقاف الإسكندرية: صرف 80 صكا من صكوك عيد الأضحى المقبل حتى الآن

الإسكندرية أسماء على بدر

قال الشيخ حسن عبد البصير، مدير الدعوة بمديرية الأوقاف بالإسكندرية، إنه تم صرف 80 صكا من صكوك الأضحية التى طرحتها وزارة الأوقاف بكافة المساجد.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قيمة الصك هو 1800 جنيه وتم طرحه مبكرا من بداية شهر رمضان المبارك ويستمر حتى عيد الأضحى.

كما أكد أن الصكوك لم تشمل المساجد فقط هذا العام ولكن الشركات والأندية الرياضية ومراكز الشباب وغيرها من الأماكن الكبرى، ولكن بمندوب من مديرية الأوقاف يحمل الصكوك المعتمدة من وزارة الأوقاف وتسليم إيصالات باستلام الصك بالمبلغ.

وأشار إلى أن الإسكندرية كانت المركز الثانى بعد محافظة القاهرة العام الماضى وتستهدف هذا العام بيع الضعف من الصكوك والتى بمقابلها يتم شراء أضحية من خلال تعاون وزارة الأوقاف والتموين والتضامن لتوزيعها على الفقراء بالقرى والمجوع وإطعام الفقراء طوال العام.