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أمين عام مساعد الجامعة العربية: قمة مكة تجسد إدراك قيادة المملكة للتهديدات

الثلاثاء، 28 مايو 2019 02:45 م
أمين عام مساعد الجامعة العربية: قمة مكة تجسد إدراك قيادة المملكة للتهديدات الأمين العام المساعد للجامعة العربية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد
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أعرب الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون السياسية السفير خالد الهباس أهمية دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لعقد قمة عربية طارئة، لافتا النظر إلى إدراك قيادة المملكة العربية السعودية للحالة التى تشهدها منطقة الخليج العربى، فضلًا عن التهديد الخطير للسلم والأمن والاستقرار الذى تشهده المنطقة العربية.

 

وأوضح السفير الهباس فى تصريح لوكالة الأنباء السعودية واس، أن اجتماع القمة العربية الاستثنائية الذى تستضيفه مكة المكرمة يهدف إلى تعزيز تضامن الدول العربية، إضافة إلى التشاور والتنسيق وتبادل وجهات النظر بين القادة العرب حيال التصعيد الذى تشهده منطقة الخليج العربى مؤخرًا، جراء الاعتداءين اللذين وقعا لناقلات النفط فى الخليج قبالة ميناء الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة والاعتداء على مضختى النفط فى المملكة العربية السعودية.

 

وأعرب عن توقعه بأن يكون مستوى التمثيل فى القمة العربية الطارئة عاليًا، بخاصة مع توفر عوامل النجاح لهذه القمة مثلما حدث فى القمة العربية التى عقدت فى الظهران العام الماضي.

 

وأشار إلى الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لمنطقة الخليج العربى ما جعلها فى صُلْب الأمن العالمى، مشددًا على أن أمن منطقة الخليج جزء رئيس من منظومة الأمن العربي


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